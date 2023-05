Stefano De Martino ha raccontato in un’intervista a Oggi che, per quanto ami Belen, sta pensando di avere camere separate. Sembra infatti che voglia avere l’opportunità di dormire lontano dalla sua dolce metà! I motivi dietro questa dichiarazione, comunque, non dovrebbero preoccupare più di tanto i fan della coppia. Nessuna tensione fra di loro, almeno per il momento. Piuttosto, l’ex ballerino e oggi affermato conduttore Rai ha raccontato che Belen ha un brutto vizio, quello di stare davanti alla televisione fino a tardissimo. Lui, al contrario, è molto più dormiglione.

“Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa” ha commentato De Martino, svelando in questo modo una passione di Belen fino a questo punto rimasta inedita. Ma l’intervista al magazine, in uscita in formato integrale domani e anticipata online, è stata per De Martino anche l’occasione di parlare della sua seconda figlia “acquisita”, la piccola Luna Marì, nata dalla relazione fra la moglie e l’ex gieffino Antonino Spinalbese. Con lei ha un ottimo rapporto, anche se si è sentito in dovere di specificare per rispetto nei confronti del suo genitore naturale) “Mi chiama Teté. Per lei sono uno zio, un padre ce l’ha e non ho mai pensato di sostituirlo”. Queste parole di De Martino scacciano una volta e per tutte le voci di una crisi con la compagna, circolate in modo incontrollato sul web di recente.

Per il resto, l’ex concorrente di Amici oggi al timone di Bar Stella, ha anche ammesso di avere qualche difetto. Il conduttore ha infatti specificato che stare al suo fianco non è facile, e che è più semplice averlo come ex fidanzato piuttosto che come compagno. Nonostante il suo carattere difficile, in ogni caso, sembra che le cose fra lui e la modella argentina vadano davvero a gonfie vele. “È difficile tenere insieme una famiglia. Ma Belén e io ci siamo sempre, l’uno per l’altra. Questo vuol dire amare: esserci” ha specificato il presentatore, consapevole di avere vicino una donna davvero eccezionale.

Nel corso dell’intervista, l’ex ballerino ha svelato anche qualche altro dettaglio di sé. Ad esempio, De Martino ha rivelato di volersi togliere alcuni dei tatuaggi che si è fatto negli anni, visto che non sembrano rappresentarlo più. Il conduttore, inoltre, ha anche parlato di uno scambio avuto tempo fa con Maria De Filippi, quando la conduttrice l’aveva voluto bacchettare nel suo momento di massimo successo. A proposito, Stefano De Martino ha commentato: «A riportarmi coi piedi per terra è stata Maria De Filippi. Io facevo il galletto, lei mi guardava e diceva ‘Sei un pirla’”.