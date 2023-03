Foto scaccia crisi per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl ha fatto molto parlare di se negli ultimi giorno, a seguito dell’assenza a “Le Iene“, programma che conduce da ormai due anni. Al suo posto, è subentrato l’attore Claudio Santamaria, che ha annunciato che la conduttrice aveva avuto dei problemi di salute. Inoltre, l’argentina era scomparsa dai social per vari giorni, per poi riapparire con un post insieme ai due figli, Santiago, 10 anni, e Luna Marì, di un anno e mezzo. Tuttavia, la foto condivisa ha fatto preoccupare molto i fan a causa dell’assenza di De Martino, con cui non appariva insieme da tempo. C’è chi aveva ipotizzato che la 38enne fosse di nuovo incinta e chi aveva pensato si trattasse dell’ennesima crisi con il marito. Ebbene, almeno quest’ultima teoria, è stata prontamente smentita dallo showman napoletano.

Stefano De Martino ha condiviso oggi 18 febbraio una storia sul suo profilo Instagram, in cui si può vedere lo screenshot di una videochiamata tra lui e la stessa Belen. Quest’ultima si trovava in auto, mentre il conduttore si è mostrato con una maschera di bellezza al viso, probabilmente in fase di preparazione per lo spettacolo di questa sera del suo show “Meglio stasera”. L’ex ballerino, infatti, è in tour con il suo “one-man show“, partito l’8 marzo a Sant’Arpino, provincia di Caserta, e che si concluderà il 7 maggio a Napoli. In questi giorni De Martino si trova nelle Marche e per questo lui e la moglie avranno deciso di sentirsi tramite una videochiamata. Nonostante la distanza, però, il legame tra i due sembra ormai indissolubile.

La difesa di mamma Veronica per Belen

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, Belen è stata molti criticata sui social per il suo silenzio. La showgirl argentina ha deciso di non rispondere agli hates, ma la madre Veronica Cozzani ha voluto prendere le difese della figlia. La mamma della conduttrice ha risposto ai vari commenti negativi da parte, soprattuto, di donne che, secondo lei, sarebbero invidiose e non riuscirebbero a vedere la bellezza nelle altre donne: “Tante donne sono così perché non ci arrivano! Io che ho 60 anni mi trucco meno, ma so riconoscere una bella donna è mi piace anche dirlo! Ma la gente critica tanto e soffre anche tanto”.