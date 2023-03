Belen e Stefano De Martino sono davvero in crisi? Ufficialmente, né il ballerino e conduttore ex allievo di Amici né la splendida modella e presentatrice de Le Iene hanno mai detto nulla a riguardo. Eppure, nei giorni scorsi, ci sono stati diversi indizi che hanno portato alcuni follower dell’amata coppia a sospettare che fra i due ci fosse un po’ di maretta.

Come spesso accade in questi casi, si è trattato di indizi social e indiretti, che sovente non hanno nulla a che vedere con la concreta realtà dei fatti. Il primo segnale d’allarme presunto per alcuni è stato il fatto che per diversi giorni i due non si sono mostrati in compagnia della loro “altra metà della mela”. Belen Rodriguez è sparita dal profilo di Stefano De Martino e viceversa, insomma. I più attenti, come ha fatto notare anche Today, si sono resi conto che nei rispettivi profili mancavano i like alle foto (nonostante i due si seguissero ancora su Instagram).

C’è poi stato un altro elemento, per così dire, piuttosto sospetto: Stefano De Martino infatti si era fatto vedere tutto solo alla camera ardente di Maurizio Costanzo, senza essere accompagnato dalla sua attuale compagna. Tanto era bastato, insomma, per spingere alcuni a trarre delle conclusioni piuttosto affrettate, alla luce della realtà dei fatti. Già, perché fortunatamente (per la gioia dei più romantici) il danzatore e la modella hanno voluto scacciare via le elucubrazioni e i pettegolezzi più spiccioli con una nuova serie di contenuti social.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez di nuovo insieme su Instagram: crisi smentita

A scrivere una volta e per tutte la parola fine sulle voci circolate di recente sono stati, proprio quest’oggi, uno scatto in particolare pubblicato dal conduttore di Stasera tutto è possibile. Via Instagram Stories, De Martino ha pubblicato una foto di Belen Rodriguez, molto sexy e suggestiva, dove si può vedere la modella appoggiata ad una finestra guardare con fare pensieroso il lago di Como.

Belen e De Martino si trovano dunque a passare qualche ora di relax in una villa che ha offerto loro alloggio per un po’ di visibilità: stando a queste immagini sembrano proprio essere più innamorati che mai.