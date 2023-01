De Martino: il gesto per Belen che ogni donna vorrebbe ricevere

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di nuovo in crisi? La voce è iniziata lo scorso sabato sera, durante l’ospitata del conduttore campano a “C’è posta per te”. Il rumor, però, è stato subito smentito da Veronica Cozzani, la mamma della giovane argentina. La donna, infatti, pochi giorni fa ha pubblicato uno scatto di sua nipote Luna Marì, in cui si vede perfettamente De Martino in secondo piano, nel salotto di casa Rodriguez.

Va, dunque, avanti il matrimonio della coppia più chiacchierata d’Italia. E a dare prova della persistenza della storia d’amore, questa volta, è stata proprio la stessa Belen. La conduttrice de “Le Iene” ha postato varie storie sul suo profilo Instagram mentre si trovava nel camerino degli studi di Italia 1, intenta a prepararsi per la diretta del programma di martedì 24 gennaio. In una delle foto da lei condivise, si vede chiaramente una lettera poggiata allo specchio con la scritta: “Spacca tutto gordi, te amo.”

I seguaci di “Belu” hanno subito pensato ad una dedica da parte del conduttore di “Bar Stella”. Per questo, i più curiosi sono andati a ripescare vecchi autografi e hanno avuto la conferma che la grafia che si vede sul foglio di carta appartiene proprio all’ex ballerino. È quindi lui il mittente di questo dolce messaggio in supporto della showgirl in vista dell’importante serata. Nella nota, inoltre, il papà di Santiago si rivolge alla moglie usando un dolce nomignolo molto comune nella terra d’origine della 38enne, “gordi”.

Insomma, di crisi neanche l’ombra. L’ex allievo di Amici e l’ex naufraga sono più innamorati che mai, dopo il ricongiungimento avvenuto a dicembre 2021. I due sono finalmente riusciti a trovare un nuovo equilibrio insieme a loro figlio e alla bambina che Belen ha avuto insieme all’ex compagno, Antonino Spinalbese.

“Stasera tutto è possibile” torna presto su Rai 2

Dopo il successo del suo varietà “Bar Stella”, Stefano De Martino si prepara a tornare presto in prima serata con il fortunato programma di Rai 2 “Stasera tutto è possibile”, insieme a tutti i comici della trasmissione, a partire da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

L’ex di Emma Marrone ha condiviso un post su Instagram in cui anticipa l’atteso ritorno: “Dedicato a tutti quelli per cui ‘STEP’ non dovrebbe finire mai.” La prima puntata della nuova stagione di ‘STEP’ è prevista per la serata di lunedì 13 febbraio 2023.