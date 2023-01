Belen Rodriguez e Stefano De Martino formano una delle coppie più chiacchierate di sempre dello showbusiness italiano, per cui ogni loro mossa (o non-mossa) fa scalpore e crea notizia. L’ultimo rumour si è scatenato a seguito dell’ospitata del conduttore di “Stasera tutto è possibile” a “C’è Posta per te”, dalla sua madre artistica Maria De Filippi.

Il presentatore campano è infatti apparso nella puntata di sabato 21 gennaio per fare una sorpresa ad una sua fan napoletana che ha subìto la tragica morte di entrambi i genitori. Ma a catturale l’attenzione del pubblico è stato il silenzio della moglie Belen: l’argentina, infatti, non ha pubblicato nessun messaggio o post a sostegno dell’ospitata del marito, come è suo solito fare.

Dal loro ritorno in love, avvenuto a dicembre del 2021, la showgirl ha sempre supportato, tramite social, il padre di suo figlio nelle sue apparizioni televisive. Durante le messe in onda dei programmi di Stefano, “STEP” e “Bar Stella”, la Rodriguez si faceva sempre viva condividendo video e foto. Proprio per questo il mondo del web ha cominciato a chiedersi: è di nuovo crisi tra Belen e Stefano? La domanda, a onor del vero, è iniziata a circolare giorni fa, in quanto ‘Belu’ e De Martino non si mostrano assieme sui social da un po’ di giorni.

Ebbene, che succede? I fan della coppia possono stare tranquilli. Pochissime ore fa, la mamma della creatrice del brand “Hinnominate” ha postato una foto inequivocabile, in cui si vede chiaramente Stefano in secondo piano dietro la piccola Luna Marì. L’ex di Emma Marrone è seduto al tavolo preso dal telefono mentre la bambina indossa una maglia della nazionale argentina, che ha vinto l’ultimo mondiale donando grande allegria al clan Rodriguez.

Insomma, la storia infinita tra Belen e Stefano continua, nessuna burrasca.

I due hanno già superato due importanti rotture in dieci anni di relazione. Dopo essersi innamorati nel 2012 negli studi di Amici, i genitori di Santiago sono convolati a nozze nel 2013 poco dopo la nascita del piccolo. Due anni più tardi è arrivato il primo allontanamento. Da lì, passano quattro anni separati fino al ritorno di fiamma nel 2019, che però non ha avuto lunga durata.

Nel 2020, infatti, il cammino del duo più chiacchierato d’Italia si è diviso nuovamente, con l’ex di Fabrizio Corona che ha provato a voltare definitivamente pagina con il parrucchiere Antonino Spinalbese. L’attuale gieffino e la conduttrice de “Le Iene” hanno dato alla luce una bambina di nome Luna nell’estate del 2021. A dicembre dello stesso anno è giunto l’addio. Poche settimane dopo la Rodriguez e Stefano si sono nuovamente fidanzati.