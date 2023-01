Stefano De Martino è tornato a C’è posta per te, chiamato da Maria De Filippi per fare una sorpresa alla giovane Alessia, una ragazza napoletana che ha perso entrambi i genitori e che è stata cresciuta dalla zia e che è una fan sfegatata del marito di Belen Rodriguez. Un’ospitata che è molto piaciuta al pubblico del people show di Canale 5, che sui social network ha elogiato la maturità dell’ex ballerino di Amici.

Sta preoccupando però la scelta di Belen Rodriguez: la soubrette argentina non ha condiviso sul suo account Instagram alcuna immagine del marito a C’è posta per te. Un atteggiamento inusuale visto che negli ultimi mesi la 38enne ha sempre elogiato pubblicamente i lavori del marito, condividendo spezzoni di alcuni suoi programmi Rai come Bar Stella o Stasera tutto è possibile.

Ha più volte mostrato ai suoi follower di non perdersi neppure un passaggio televisivo di Stefano De Martino, che in una recente intervista per il settimanale F ha ammesso di aver sempre amato, anche nei periodi di lontananza. Nelle ultime storie Instagram di Belen solo qualche video dei figli Santiago e Luna Marì e una sponsorizzazione di Hinnominate, il brand che ha creato insieme ai fratelli Jeremias e Cecilia.

La Rodriguez non ha neppure pubblicizzato la presenza di Stefano a C’è posta per te, come invece fatto da De Martino sul suo account. Un gesto che preoccupa i fan della coppia: da giorni Belen e Stefano non si fanno più vedere insieme, non si scambiano like o dediche d’amore e per questo, secondo qualcuno, i due starebbero vivendo un periodo difficile.

Sarebbe così l’ennesima crisi in dieci anni di relazione. La Rodriguez e De Martino si conoscono infatti dal 2012. Un rapporto altalenante, fatto di tanti alti e bassi e molteplici rotture. La prima nel 2015, due anni dopo il matrimonio celebrato nel 2013, la seconda nel 2020, in seguito alla dura prova del lockdown.

A dicembre 2021 Stefano e Belen hanno deciso di dare un’altra chance al loro matrimonio – i due non hanno mai divorziato ufficialmente – ma gli ultimi gossip sono tutt’altro che promettenti…