Belen Rodriguez non ce l’ha fatta più: quando si dice che la pazienza ha un limite! Non è nuova alle critiche, così come non è la prima volta che replica sui social a chi la attacca. Ed è successo di nuovo. C’è sempre chi non riesce a tenere a bada le dita, più che la lingua visto che si parla di commenti scritti sui social. Sul profilo di Belen c’è un video al parco con la figlia Luna Marì e si tratta di una paparazzata. In effetti la sua espressione nelle immagini è tutt’altro che tranquilla o spontanea, si era accorta della presenza dei paparazzi e ne era visibilmente infastidita. Per qualcuno, al contrario, si stava mettendo in posa o aveva un atteggiamento da diva.

“Che spontanea, nn sa di essere ripresa”, ha scritto un utente aggiungendo anche delle emoji che ridono. Insomma, un commento sarcastico per intendere l’esatto contrario. La conduttrice delle Iene ha letto il commento, questo come tanti altri, e non ha resistito, anzi ha deciso di replicare e neanche tanto con calma. Innanzitutto Belen ha negato di mettersi in posa: “Non mi piace essere ripresa mentre sto con i miei figli. Sono fatti miei”. Con queste parole ha confermato che in effetti non fosse del tutto spontanea in quel video, ma per il semplice fatto che stava provando fastidio per la presenza dei paparazzi.

E poi ancora c’è chi ha scritto: “Ma riesci una volta nella vita ad essere spontanea?! Anche al parco con tua figlia sei sempre in posa… Che tristezza”. Tra i commenti pieni di attacchi ci sono anche delle critiche molto aspre a Belen: “Fa la f..a perché sa di essere ripresa dai fotografi che squallore mai piaciuta proprio per questo”. Parole abbastanza dure che hanno scatenato la reazione della diretta interessata. Belen ha sbottato:

“Io non faccio la f..a, io divento rigida, perché vorrei tanto riuscire a uscire con lei senza essere scattata, chiedi al paparazzo. Gli ho detto ma non possiamo evitare visto che ieri le avete già fatto le foto? E quindi per quello sono seria, perché me la prendo, perché un po’ mi manca la mia libertà, soprattutto quando sto con i miei piccoli”

Ecco spiegato il tutto. Belen non ha negato di apparire poco spontanea nel video con Luna Marì, ma ne ha chiarito il motivo. Nulla a che fare con il “volersela tirare”. C’è stato anche chi le ha consigliato di non giustificarsi con le persone, e a questa persona Belen ha risposto così: “Fai bene! Ma poi di cosa dovrei giustificarmi al parco con mia figlia, con le fotocamere puntate? Mi gira il ca..o e basta. Tutto qui!”. E ha aggiunto una emoji che ride. Alla fine insomma non ce l’ha fatta più e ha risposto a tono a chi l’ha criticata, ma soprattutto ha messo in chiaro il perché di quel suo atteggiamento nel video con la figlia.