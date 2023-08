De Martino e Emma a pranzo a casa di lui: Belen ‘archiviata’

La tormentata nuova separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua a far discutere, infiammando continuamente il gossip estivo con nuovi risvolti e informazioni. Questa volta, nell’intricata trama di questa storia infinita, è subentrata una vecchia conoscenza di De Martino. Di chi si tratta? Della sua ex fidanzata Emma Marrone, proprio colei che lasciò per iniziare una relazione con Belen, ben 11 anni fa. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento inaspettato.

A quanto pare, la cantante salentina, insieme a due amici, sarebbe sbarcata recentemente a Napoli, precisamente a Capri, per trascorrere le vacanze estive, probabilmente protraendo il soggiorno nell’isola fino a dopo ferragosto. Com’è noto, anche il conduttore è scappato nella sua Napoli, per passare l’estate insieme alla sua famiglia e agli amici più cari. Ebbene, la Marzano ricevuto una segnalazione di una dei suoi followers, la quale avrebbe assicurato che Emma e gli amici si sarebbero fermati nella casa di Posilippo/Marechiaro di De Martino per pranzo. “Non so se sono ancora lì, ma si sono visti di sicuro. Cosa sicura al 99%”, ha assicurato.

Insomma, la Marrone sarebbe andata a trovare il suo ex fidanzato appena arrivata a Capri. Chiaramente, si tratta solamente di un’indiscrezione, dato che non si hanno prove ufficiali di quest’incontro. Ad ogni modo, anche la notizia fosse vera, è necessario ricordare che Stefano ed Emma hanno chiarito le tensioni passate da diverso tempo. Solo poco tempo fa, la cantante aveva addirittura pranzato insieme al conduttore e alla sua ormai ex moglie, Belen, in un ristorante di Napoli. Dunque, i due da tempo mantengono un rapporto amichevole. Per questo, è probabile che si tratti di una semplice giornata tra amici più che di un ritorno di fiamma.

E, mentre il gossip impazza per il rincontro tra Emma e Stefano, d’altro canto Belen è stata paparazzata in compagnia dell’imprenditore Elio Lorenzoni, anche se persone vicine all’argentina assicurano che si tratterebbe solamente di un amico storico e non di una nuova frequentazione. Una cosa è certa: Stefano e Belen, al momento, sono più distanti che mai. L’ex ballerino, infatti, ha ufficialmente sostituito la fede di matrimonio, decidendo di indossare al suo posto un anello dedicato al nonno.