Emma Marrone: “Non sono fuggita da Stefano, ecco la verità”

Fine del giallo gossipparo che ha visto protagonisti Stefano De Martino ed Emma Marrone. Nel corso della Festa scudetto del Napoli trasmessa da Rai Due in prima serata domenica 4 giugno, la cantante salentina si è esibita allo stadio Maradona sulle note di Napule è, brano immortale del compianto Pino Daniele. A presentarla naturalmente c’è stato il marito di Belen Rodriguez che è stato scelto dalla Tv di Stato per timonare l’evento. Ebbene, dopo la performance canora, la Marrone ha lasciato il palco senza salutare il presentatore. E boom, sui social è scoppiato il caso: “Emma se ne è andata perché è ancora cotta di Stefano”, “Emma si è comportata male”, etc etc.

Si ricorda che Emma e De Martino, quando erano entrambi allievi ad Amici di Maria De Filippi, ebbero una love story. La relazione naufragò in mondovisione in quanto il campano si fidanzò clandestinamente con Belen. Da allora sono passati molti anni, la Marrone ha perdonato Stefano ed ha pure intrecciato un bel rapporto con la Rodruguez. Dunque? Perché è scappata dal palco della Festa Scudetto? Semplice: non è scappata. O meglio è si scappata ma per esigenze di scaletta e non perché abbia ancora il dente avvelenato con l’ex.

Lei stessa lo ha chiarito tramite delle Stories Instagram in cui ha spiegato di essersi fatta una risata nel leggere che se la sarebbe data a gambe pur di non apparire con il conduttore. Non solo: ha evidenziato che per lui prova parecchia stima e che gli vuole tanto bene. Queste le parole che ha usato per smorzare ogni tipo di polemica:

“In realtà non c’è stato alcun gelo, anzi Stefano è stato bravissimo, ha tenuto una serata in mezzo a 50mila persone, ripeto è stato bravissimo. Sono tanto orgogliosa di lui. Io non l’ho sentito neanche parlare dietro di me. Volevo tranquillizzarvi su questo. Non sono scappata da nessuna parte, io non scappo mai e sicuramente non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene, sono orgogliosa di lui. State sereni che è tutto ok”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)

Caso chiuso. La Marrone ha quindi colto l’occasione per rimarcare una volta di più che i rapporti con l’ex sono più che ottimi. Alla Festa Scudetto, inoltre, è stata messa a tacere un’altra voce gossippara, quella che voleva De Martino e Belen in crisi. La modella argentina è stata la prima fan del marito e lo ha supportato assieme al figlio Santiago. Nessuna rottura in vista, solo tanto amore.