Belen e Stefano, la foto col bebè in arrivo è un toccasana

Sembrerebbero esserci novità sulla coppia Belen Rodriguez – Stefano De Martino. Dopo diverso tempo in cui i due non si facevano vedere insieme, le voci di una crisi si erano fatte insistenti. Negli ultimi giorni, tuttavia, erano affiorati una serie di indizi che lasciavano presagire un lieto fine tra la modella e il conduttore televisivo.

Belen e Stefano si riavvicinano: gli indizi

Tra questi c’era il commento social di Veronica Cozzani, madre della modella argentina, che sembrava implicitamente confermare un viaggio di Belen e del figlio Santiago a Napoli, dove già si trovava Stefano. La certezza vera e propria arrivò, in seguito, dalle Instagram stories della stessa Belen, nel capoluogo campano assieme al figlio.

Nelle ultime ore è arrivata una foto che sembra spazzar via definitivamente ogni voce di possibile crisi tra i due. Nelle stories di Belen è stato pubblicato un selfie che la ritrae assieme a Stefano De Martino e la sorella di lui, la quale è in dolce attesa. Si tratta, infatti, della prima foto in cui i due sono assieme dopo settimane. Era da tempo che Belen e Stefano non si mostravano in coppia, tanto da far nascere voci su una loro possibile crisi.

Festa scudetto e foto insieme dopo tanto tempo

Belen ha partecipato alla visione della partita di calcio, anteprima della festa scudetto del Napoli, evento condotto proprio da Stefano De Martino. Tanti gli artisti a prendervi parte, tra cui Emma Marrone, ex fidanzata del conduttore. Sul profilo Instagram della modella argentina c’è stata una costante documentazione delle prime fasi dell’evento, attraverso la ricondivisione di numerosi video fatti dai fan e nei quali era stata taggata.

Belen ha vissuto un bel momento assieme al figlio allo stadio Maradona, dove hanno assistito all’ultima partita della stagione del Napoli. I due sono stati ripresi mentre festeggiavano i gol della squadra, proprio sotto al maxischermo. È arrivata, infine, la già citata foto con Stefano De Martino, a culmine di un lieto giorno trascorso in famiglia. Sono sempre più gli indizi che fanno propendere verso una riconciliazione tra Stefano e Belen, allontanando le voci che li volevano in crisi. La coppia si era sposata nel 2013, per poi separarsi nel 2015 e ricongiungersi nuovamente nel 2019. Nel 2020 una nuovo strappo, poi ricucito nel 2022.