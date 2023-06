Emma Marrone “scappa” da De Martino: giallo alla festa del Napoli

Emma Marrone e Stefano De Martino sullo stesso palco non si vedevano da anni, cioè da quando ad Amici scattò il patatrac: il ballerino campano all’epoca lasciò la cantante per mettersi assieme a Belen Rodriguez. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e le ferite d’amore si sono rimarginate. Forse, sostiene qualcuno dopo che alla festa scudetto del Napoli, trasmessa in diretta su Rai Due dallo stadio Maradona, la musicista si è esibita sulle note di Napule è di Pino Daniele. Naturalmente è stata presentata dall’ex Stefano, chiamato a condurre l’evento. Tutto liscio come l’olio l’incontro dei due ex piccioncini? Ni mormora più di qualcuno sui social, sostenendo che l’artista salentina abbia tagliato la corda in fretta e furia. Ma si proceda con ordine.

De Martino ha presentato la Marrone che si è esibita sulle struggenti note del compianto Pino Daniele. Al termine dell’esibizione Emma se ne è andata via rapida rapida senza salutare nessuno. Apriti o cielo!

Chi ha seguito le vicende sentimentali di Emma e Stefano si è riversato su Twitter ed ha partorito idee curiose. “Emma è stata scortese a scappare via senza neanche voltarsi per salutare, Stefano ha anche urlato il suo nome per far fare l’applauso al pubblico”, ha mormorato una telespettatrice. Un’altra donna all’ascolto ha sostenuto che la Marrone sia ancora invaghita di De Martino (ragionamento alquanto bizzarro, ma tant’è): “Mia mamma che “MA EMMA È SCAPPATA? DOVE STA?” NO RAGA, LEI CI STA ANCORA PENSANDO”.

“Ma Emma che scappa? Ho bisogno di sentire pareri subito”, il cinguettio di un altro utente. E ancora: “Raga vi prego, ma Emma a fine esibizione se n’è scappata”; “Emma che schifa Stefano. Regina”; “Emma se ne è andata subito, pure senza salutarlo (Forse per rispettare i tempi)”; “Lei è letteralmente scappata la regina”.

Emma è davvero scappata dall’ex sul palco? Teorie e retroscena

Pensare che Emma Marrone se la sia data a gambe per non intrattenersi con Stefano De Martino è alquanto strambo. Molto più probabile, anzi praticamente sicuro, che, visti i tempi stringenti della scaletta, abbia semplicemente rispettato quanto deciso dagli organizzatori dell’evento. Fatto sta che si è creato un giallo. Opportuno rimarcare che negli ultimi anni sia la cantante sia il conduttore campano si sono scambiati gesti reciproci di stima. Insomma, nessuno sgarro alla festa Scudetto. Se poi qualche romantico vuole pensare che Emma sia ancora “sotto” alla storia avuta con Stefano, beh, libero di farlo.