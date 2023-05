“Emma Marrone ci ha guadagnato”. La dichiarazione furba di Stefano De Martino sull’ex

Stefano De Martino è tornato a parlare di Emma Marrone, con la quale visse una tanto intensa e quanto rapida love story quando entrambi frequentavano da allievi la scuola di Amici di Maria De Filippi. La vicenda è arcinota: i due stavano assieme, poi De Martino venne stregato da Belen Rodriguez. Il resto si sa: con la showgirl argentina si è sposato, ha avuto un figlio, si è lasciato, si è rimesso assieme, si è ri-lasciato e si è rimesso assieme (al momento pare che tutto proceda liscio come l’olio). Una sorta di Beautiful in salsa italo-sudamericana. Al netto di ciò, in una chiacchierata con il magazine Oggi, il conduttore (da un pezzo ha chiuso con la danza preferendo avventurarsi nel mondo televisivo) ha rilasciato una dichiarazione alquanto furba per commentare la rottura con la cantante salentina.

“Sono meglio come ex che come compagno. Starmi accanto non è facile, sono volubile, sempre alla ricerca del prossimo me. Alla fine penso che mi vogliano bene perché sono felici di essersi liberate. Emma col senno di poi credo che ci abbia guadagnato“. Così De Martino. Si diceva una furbata bella e buona, con il giovane napoletano che ha sfoderato uno dei trucchetti più antichi del mondo, vale a dire quello di cavarsi dagli impicci dicendo che in fin dei conti chi ha preso una scottata (all’epoca la Marrone la prese) con il senno di poi dovrebbe essere contento per avere evitato un qualcosa di peggio in futuro.

D’altra parte, che Stefano De Martino con le parole ci sappia fare non è una novità, come testimonia la sua brillante ascesa in Rai, dove guida diversi programmi. Tornando al rapporto con Emma, oggi tutti gli attriti e i rancori giovanili sono appianati. In diversi frangenti i due ex si sono scambiati like reciproci. E, nel corso di alcune interviste, entrambi hanno sottolineato più volte di stimarsi e che non c’è più alcun rimasuglio dei cocci della love story andata in frantumi.

Emma Marrone e Belen Rodriguez, nessun rancore

Emma non nutre nessun sentimento negativo nemmeno nei confronti di Belen Rodriguez. Addirittura, quasi un paio di anni fa, quando fu ospite a Tu si que vales, diede un affettuoso bacio alla modella argentina. Dalla serie tutto bene quel che finisce bene.