Elenoire Ferruzzi: “Antonella Clerici uomo. Zero scuse, ora parlo io”

Elenoire Ferruzzi ha detto la sua dopo la forte polemica scatenatasi contro di lei. Ieri, 6 agosto, l’ex vippona è finita nel mirino delle critiche dopo aver commentato una foto struccata di Antonella Clerici, paragonandola ad un uomo. Da lì, gli utenti si sono scagliati contro di lei, invitandola a scusarsi per l’offesa gratuita alla conduttrice. Tuttavia, la Ferruzzi non ne ha voluto proprio sapere e ha continuato a rispondere in maniera molto accesa ai vari tweet della gente. Secondo quanto sostiene Elenoire, definire una donna ‘un uomo’ non è affatto un’offesa, al contrario dei messaggi che riceve lei ogni giorno e per i quali, a detta sua, nessuno si è mai scusato. Inoltre, ha anche continuato ad insultare la Clerici, consigliandole di ricorrere alla chirurgia plastica sotto il commento di un ‘twitterino’.

Ad ogni modo, dopo aver scritto una serie di tweet a raffica, Elenoire si è giustificata improvvisamente accusando qualcuno di averle hackerato il profilo e aver pubblicato al posto suo tutte quelle offese. “Ragazzi mi hanno hakerato il profilo è successo un disastro ! Scusate ho letto cose disumane non ero io. Elenoire Ferruzzi”, ha scritto. Una scusa che, però, non ha convinto molti, essendo stata già usata in passato proprio da lei. Addirittura, l’ex gieffina ha anche chiesto ai suoi followers di cancellare i commenti dato che coloro che le avrebbero presuntamene rubato il profilo avevano scritto cose ‘orripilanti‘.

Come accennato prima, gli utenti social non hanno preso affatto sul serio la giustificazione di Elenoire, replicando in modo ironico e dando per scontato che stesse mentendo. Ebbene, c’è da dire che, considerando l’ultima mossa social della diva, non avevano tutti i torti. Pochi minuti fa, la Ferruzzi ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, in cui ha ribadito per filo e per segno quanto scritto nei commenti su Twitter. Elenoire ha spiegato nuovamente di non avere nulla di cui scusarsi e che dovrebbe essere tutta l’Italia a doverle delle scuse per i messaggi denigranti ricevuti sulla sua persona. Ecco il comunicato:

Tutti a proteggere la signora Clerici (della quale non v’importa nulla e avrà riso) che a parere vostro essere paragonati ad un uomo è un insulto. Pensate che considerazione avete quindi degli uomini. Tuttavia, dove siete quando io ricevo migliaia di commenti denigranti, offensivi, lesivi sulla mia persona e anche sulla mia famiglia, dove siete voi? Dove sono i giornalisti? Ah ecco le regole valgono solo per voi? Io ovviamente devo stare zitta e subire giusto? Qualcuno ha detto che dovrei chiedere scusa, io non devo chiedere scusa proprio a nessuno! E semmai lo farà quando tutta l’Italia lo farà con me.

Alla luce di tutto ciò, Antonella Clerici ha scelto di mantenere la linea del silenzio e non ha replicato a quanto detto da Elenoire Ferruzzi. In tanti stanno aspettando una risposta della conduttrice, la quale, per ora, sembra non voler partecipare a questo botta e risposta. La Clerici deciderà di ribattere alle offese di Elenoire o continuerà ad ignorare la polemica? Chissà…