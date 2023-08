Elenoire Ferruzzi offende Antonella Clerici: quando è meglio tacere

Alcuni giorni fa, Antonella Clerici è stata sommersa di complimenti dal mondo del web dopo aver pubblicato un selfie sul profilo Instagram. Nello scatto in questione, la conduttrice si è mostrata struccata e senza filtri, mentre si godeva la sua vacanza in totale semplicità e trasparenza. Ebbene, in un mondo social pieno di filtri, trucchi e inganni, questa spontaneità della Clerici è stata molto apprezzata, rivedendo in lei la donna acqua e sapone che hanno imparato ad amare proprio per questo in tanti anni di televisione. Tuttavia, se da un lato in tanti le hanno rivolto dei bellissimi pensieri, dall’altro c’è stato chi invece ha commentato la foto in questione in maniera, a dir poco, discutibile. Stiamo parlando di Elenoire Ferruzzi, la diva che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Ieri, 5 agosto, la Ferruzzi ha preso in mano il suo profilo Twitter, scrivendo una serie di tweet a raffica sugli argomenti più disparati. Tutti ‘cinguettii’ molto fuori dalle righe, in pieno stile Elenoire. Ma, un commento in particolare avrebbe superato certamente il limite. Di cosa si tratta? Un utente l’aveva taggata nella foto di Antonella Clerici menzionata poc’anzi e l’ex vippona ha risposto scrivendo: “Un uomo“. Dunque, Elenoire l’avrebbe paragonata in maniera dispregiativa ad un uomo.

Un uomo — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) August 5, 2023

Ebbene, ovviamente, il commento non è passato inosservato e sui social sono piovute tantissime critiche contro l’icona della comunità LGBTQ. In tantissimi hanno considerato il gesto della Ferruzzi totalmente fuori luogo e non capiscono come mai abbia deciso di scrivere quest’offesa totalmente gratuita nei confronti della presentatrice di “É sempre mezzogiorno”. Certo, Elenoire è nota per la sua irriverenza, soprattutto sui social, tanto che le sue citazioni e video negli anni sono diventati virali ovunque.

Tuttavia, in questo caso c’è da dire l’irriverenza non c’entri molto. Come fatto notare da diversi utenti, la Ferruzzi dovrebbe essere la prima a sapere cosa significhi sentirsi dire un’offesa simile, avendo parlato apertamente delle discriminazioni vissute a causa della sua transessualità. Per questo, a maggior ragione, il web si è scagliato contro di lei. Insomma, una vera caduta di stile.