Elenoire Ferruzzi: “Io incinta, non so chi è il padre”. Il post divide

Elenoire Ferruzzi è abituata ormai a diventare virale sul web. Nel corso degli anni, i suoi video sono diventati dei veri e propri must per gli utenti dei social e vengono utilizzati per tutte le occasioni. Oggi, 18 luglio, l’ex vippona ha di nuovo attirato l’attenzione del web grazie all’ultima foto condivisa sul suo profilo Instagram. Di cosa si tratta? Di un suo fotomontaggio in versione “Barbie incinta“. Nel post in questione, si può vedere Elenoire mentre tiene il suo finto pancino mentre indossa un lungo vestito bianco. Ad aver divertito gli utenti, però, è stata la didascalia scelta dalla diva. Ecco cosa ha scritto:

Ora posso renderlo pubblico, è successo all’interno della casa del GF ma Sinceramente non so chi sia il padre.. Ho dovuto tagliare le unghie manca poco al parto, Anche il seno ho dovuto ridurlo ora passeremo al viso e dopo sarò una ce**a come tante di voi.

In tantissimi hanno commentato il post di Elenoire, mostrandosi particolarmente divertiti da quanto condiviso dall’icona della comunità LGBTQ. Alcuni, però, non sono stati dello stesso parere e hanno criticato la Ferruzzi per le parole usate, considerate offensive e fuori luogo. “Sempre con questa cattiveria in corpo. Ma perché hai tutto questo astio verso le persone?”, ha scritto un utente. Inoltre, diversi seguaci hanno fatto riferimento ai due uomini per i quali la Ferruzzi aveva avuto una cotta all’interno del Grande Fratello Vip, ovvero Daniele Dal Moro e Luca Salatino.

A un seguace che le ha scritto se il padre fosse Daniele, Elenoire ha risposto: “È possibile”. E a chi, invece, ha menzionato Salatino come il possibile papà della ‘creatura’, la Ferruzzi ha scritto ironicamente “Si, avevo l’ovulazione quando è successo”. Insomma, delle risposte sarcastiche in relazione a quanto accaduto nella Casa più spiata d’Italia. C’è da dire che, mentre con Salatino i rapporti sembrano essere diventati subito amichevoli, non si può dire lo stesso con Dal Moro.

Elenoire Ferruzzi: il duro giudizio su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Da quando ha lasciato la Casa del GF Vip, Elenoire ha continuato stuzzicare Daniele Dal Moro, prima parlando male di lui, per poi ricredersi dopo che il veronese è stato squalificato dal reality. Da allora, infatti, l’ex gieffina non ha mai perso occasione per mandargli dei messaggi d’affetto, che sembrerebbero nascondere ancora un’attenzione speciale per il giovane. Inoltre, la Ferruzzi ha anche attaccato più volte la fidanzata di lui, Oriana Marzoli, tanto che le due sono arrivate ad un vero e proprio scontro al compleanno di Alfonso Signorini. Secondo la diva, la storia tra gli ‘Oriele‘ sarebbe tutta una montatura per avere visibilità e Daniele non sarebbe veramente innamorato.