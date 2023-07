Oriana e Daniele Dal Moro di nuovo insieme: meglio di una soap

AGGIORNAMENTO: Oriana e Daniele hanno confermato di aver ricucito. Così la Marzoli sui social: “Adesso che siamo tornati insieme ammettiamo che siamo i più cog**ni. Ma dovete volerci bene”.

Un nuovo capitolo della soap opera tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrerebbe prossimo ad aprirsi. Nonostante le precedenti dichiarazioni dell’ex gieffino, dove aveva ribadito la fine della relazione con la modella venezuelana, una nuovo dettaglio social potrebbe riaccendere le speranze dei fan degli Oriele.

Oriana e Daniele di nuovo insieme: l’indizio social

Alessandro Rosica, sul suo profilo Instagram, ha riportato due screen delle recenti stories dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, spiegando come sarebbero di nuovo insieme nonostante i tormentati trascorsi. I dettagli simili nelle foto di entrambi lascia intendere che Oriana e Daniele potrebbero effettivamente trovarsi nello stesso luogo.

Nel riportare questo dettaglio, Rosica ha voluto esprimere il suo punto di vista: “Sempre più ovvio che i due stiano sfruttando il fandom al fine di guadagnarci sempre di più” ha scritto nella descrizione del post. Ci sarebbe dell’altro, poiché, sempre secondo Rosica, i due guadagnerebbero circa 30 mila euro al mese tra Twitch e sponsor.

Sotto il post, gli utenti hanno espresso pareri contrastanti. In molti hanno attaccato Daniele e Oriana, considerandoli interessati solo al guadagno e accusandoli di star facendo tutto ciò per attirare attenzione sulla coppia. “Per i soldi venderebbero le loro madri” si legge. Altri utenti, invece, hanno ricondotto le recenti vicende degli Oriele a questioni caratteriali. Il loro continuo litigare e fare pace sarebbe da additare al loro modo di essere, senza alcun secondo fine. “Hanno sempre fatto così litigavano e si dicevano le peggio cose perché è questione di carattere” ha sostenuto un’altra utente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Rosica (@investigatoresocialofficial__)

La storia di Oriana e Daniele: dove eravamo rimasti

La tumultuosa storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro era andata incontro ad una nuova svolta poche settimane fa, durante una vacanza-lavoro in Sardegna, dove erano presenti anche Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Durante l’ultimo giorno di vacanza, la modella venezuelana avrebbe beccato Dal Moro mentre chiacchierava con Soleil Sorge e Chadia Rodriguez, scatenando una nuova lite.

Dopo lo scontro, i due avevano deciso di riprovarci. Secondo quanto raccontato da Dal Moro durante una diretta Twitch, infatti, Oriana sarebbe stata a casa sua per diversi giorni dopo la lite in Sardegna. Poco tempo dopo, Marzoli aveva comunicato sui social la rottura definitiva con Daniele. Negli ultimi giorni, inoltre, Oriana era stata vista salire su una Porsche sotto casa sua a Milano. Dal Moro, che possiede la stessa vettura, aveva smentito di trovarsi lì nel momento dell’avvistamento, mentre la stessa Oriana, poco tempo dopo, aveva messo a tacere i gossip sul suo conto.

Le nuove stories di Daniele e Oriana non solo sembrerebbero riaccendere le speranze dei loro fan, ma potrebbero dare il via ad un nuovo capitolo della loro storia. Sono ancora pochi i dettagli per poter giungere a conclusioni e non resta che attendere eventuali conferme dai diretti interessati.