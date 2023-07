Oriana Marzoli, nuovo fidanzato dopo Dal Moro? “Ora parlo io”

Oriana Marzoli ha già voltato pagina dopo la fine della storia con Daniele Dal Moro? Procediamo con ordine. Il tutto è iniziato due settimane fa, durante una ‘vacanza – lavoro’ in Sardegna in compagnia delle amiche di lei, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Per giorni, tutto sembrava andare a gonfie vele, ma, proprio l’ultimo giorno di vacanza, una lite furiosa ha causato la prima rottura tra i due. A quanto pare, la venezuelana avrebbe beccato il fidanzato mentre chiacchierava con Soleil Sorge e Chadia Rodriguez e, alla vista di ciò, sarebbe scoppiato un putiferio. A fomentare la Marzoli nella scenata di gelosia, poi, ci sarebbe stata l’amica Micol, motivo per il quale Daniele avrebbe smesso di seguirla su Instagram.

Ad ogni modo, anche dopo questo scontro, i due avevano deciso di riprovarci un’altra volta. Secondo quanto raccontato da Dal Moro in una diretta Twitch, Oriana sarebbe stata a casa sua per diversi giorni dopo il caos successo in Sardegna. Tuttavia, qualcosa deve essere andato storto anche lì, dato che, dopo giorni di assenza dai social, la Marzoli è riapparsa lunedì scorso con una diretta Instagram in cui confermava la rottura definitiva con Daniele e in cui chiedeva ai fan di smettere di insistere su un possibile ritorno.

La notizia ha sorpreso molti fan degli ‘Oriele‘, dato che, sempre secondo quanto riportato da Dal Moro, lui e Oriana erano stati insieme fino a qualche ora prima e, addirittura, lui avrebbe appresso della rottura proprio tramite social. Ad ogni modo, a distanza di qualche giorno, la venezuelana sembra essere sempre più convinta della sua decisione. A tal proposito, ieri sera, 12 luglio, sui social ha cominciato a diffondersi una segnalazione: la Marzoli sarebbe stata avvistata salire su una Porsche sotto la sua casa a Milano.

Inizialmente, in tanti hanno che dentro la vettura si trovasse Dal Moro, dato che anche il veronese possiede la stessa macchina. Tuttavia, l’imprenditore ha prontamente smentito la cosa, dichiarando di non sapere se la notizia fosse vera o meno, ma che sicuramente non si trattava di lui. A questo punto, allora, è intervenuta direttamente Oriana, che, con un tweet sarcastico, ha messo a tacere le voci: “Non sono salita solo su una macchina, ma su tre. Registravo storie per lavoro e tra un costume e l’altro sono salita in diverse Porsche. Così sono io, una porschera”.

Insomma, l’ex vippona è apparsa alquanto infastidita dai gossip e, in maniera ironica, ha fatto intendere come si trattasse solamente di bugie infondate, dato che aveva passato la giornata a lavorare. In ogni caso, dopo la smentita di Oriana, Dal Moro ha disattivato nuovamente il suo profilo Twitter, mettendo un punto definitivo alla storia d’amore con la Marzoli. È arrivata ufficialmente la fine per gli Oriele? Chissà…