Daniele e Oriana si ritrovano dopo il caos: sfogo contro altri gieffini

Sembra proprio che dopo la bufera Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si siano ritrovati. La coppia nata al Grande Fratello Vip 7 sta tenendo i fan col fiato sospeso. Tra litigi, rotture e ritorni di fiamma c’è molta confusione intorno agli Oriele, così definiti dal pubblico più affezionato. L’ultimo addio è arrivato a seguito di un brutto litigio avvenuto durante la vacanza in Sardegna, dove erano presenti anche Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia.

Uno scontro abbastanza acceso quello che ha visto coinvolti tutti questi ex gieffini e che ha portato nuovamente alla rottura per Oriana e Daniele. Dopo questa lite, ne è scoppiata un’altra in un locale, che ha fatto parecchio parlare e che ha visto protagonista anche Soleil Sorge. Dal Moro ha annunciato la rottura con la Marzoli, anticipando che non ci sarebbe stata alcuna possibilità di ritorno. Invece oggi le cose sembrano essere cambiate.

Durante una diretta su Twitch, come riporta in queste ore Biccy, Daniele ha fatto felici i fan rivelando di aver chiarito con Oriana. Nonostante questo, Dal Moro si è comunque scagliato contro altri ex concorrenti del GF Vip 7, senza però svelare i loro nomi. L’ex gieffino non ha potuto rivelare ulteriori dettagli perché glielo ha chiesto Oriana.

“Come tutti quanti ormai sapete io e Oriana abbiamo discusso. Poi però dopo ci siamo… abbiamo parlato e vedremo. Sicuramente ci vedremo e parleremo ancora. Però per quanto riguarda altre persone vi dico solo una cosa, ma con la più grande sincerità… Non dico nulla su loro perché me l’ha chiesto Oriana, perché se fosse per me vi assicuro che parlerei”

Daniele Dal Moro si è così lasciato andare a un lungo e duro sfogo. L’ex gieffino ha sottolineato di essere una persona molto buona. C’è un problema però: quando si arrabbia sbotta. “Avete presente il detto ‘non c’è peggior cattivo di un buono che si arrabbia?’. Ecco quello sono io”, ha dichiarato durante la diretta di ieri sera su Twitch.

“Credo che l’amicizia non sia una parola, ma che un amico dimostra di esserlo con i gesti”, da qui si percepisce tutta la delusione che sta provando verso alcuni suoi ex coinquilini. Daniele su richiesta di Oriana ha preferito non fare nomi, ma dopo quanto accaduto sembra certo che questi ex concorrenti siano Micol e Giaele, che si trovavano insieme a loro durante questi scontri.

Non è finito qui il duro sfogo di Dal Moro, il quale è tornato indietro nel tempo a quando si trovavano tutti nella Casa di Cinecittà:

“Io non ho mai detto un cavolo e ho sempre cercato di dare una mano. Di me gli altri hanno sempre parlato e si sono sempre intromessi. E ora che non venissero qui a fare i paladini della giustizia perché nella casa del GF Vip le persone che ci giravano intorno per fare da pacieri lo facevano perché sapevano che gli tornava comodo all’interno del gioco. Perché sapevano tutti che io e Oriana eravamo forti. Quindi che non mi venissero a raccontarmi storielle”

Infine, Daniele ha lanciato un avvertimento:

“Quindi non rompetemi le scatole perché da oggi a chi mi rompe farò di peggio. Ognuno pensi ai cavoli suoi. E non aggiungo altro, perché è meglio che sto zitto, perché altrimenti faccio danni. Quindi è meglio che stia muto adesso. Chiedo solo che non si intromettano più nei fatti miei perché mi sono stancato”

Dunque, mentre tra Oriana e Daniele sta tornando il sereno dopo il fattaccio, resta comunque del malumore. Infatti, Dal Moro è apparso davvero deluso e arrabbiato per l’atteggiamento tenuti dagli altri loro ex coinquilini. Ai fan non resta che attendere ulteriori sviluppi sulla questione.