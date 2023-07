Gf Vip Oriana, Giaele, Micol “cacciate dal locale: caos in Sardegna”

Emergono dettagli sempre più sorprendenti sulla repentina e nuova rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due, fino a due giorni fa, sembravano felici e innamorati, come si evinceva dalle foto e i video condivisi durante la vacanza in Sardegna. La coppia, infatti, era partita per un viaggio sull’isola insieme alle amiche di lei conosciute al Grande Fratello Vip e al team del brand “Sonten”, con il quale la venezuelana ha collaborato per una linea di costumi.

Tutto sembrava andare a gonfie vele, fino a quando, nella serata di domenica, 2 luglio, sarebbe scoppiata una feroce lite tra Oriana e Daniele, che ha finito per coinvolgere anche le ex vippone Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Nicole Murgia. Ma, non solo. Sembrerebbe esserci anche un’altra persona coinvolta, ovvero Soleil Stasi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era presente nello stesso locale degli ex gieffini, il “Ritual” in Costa Smeralda.

Ebbene, secondo quanto riportato dall’esperta di gossip, Deianira Marzano, Oriana e Daniele avrebbero iniziato a litigare nel bel mezzo del club proprio per Soleil. In tutto ciò, sarebbero intervenute anche le amiche di lei, iniziando una vera e propria “rissa“. Infine, tutte loro sarebbero state addirittura cacciate dal locale. Questa la segnalazione condivisa dall’influencer nelle sue storie Instagram, che sarebbe stata poi confermata dai vip e addetti ai lavori presenti:

Sono state cacciate dal locale. Erano in Sardegna al Ritual e hanno iniziato a litigare per colpa di Soleil si presume e loro si sono messe le mani addosso, uno show… e lei poi ha buttato i vestiti di lui fuori dalla finestra.

“Ovviamente Soleil non c’entra nulla, se non di aver educatamente salutato Daniele e forse scambiato davanti a tutti due chiacchiere“, ha poi aggiunto Deianira. La notizia secondo la quale Oriana, Micol, Giaele e Nicole Murgia sarebbero state invitate ad accomodarsi fuori dal locale dai responsabili è stata diffusa anche dal portale “The Pipol”. Ecco l’accaduto descritto dalla pagina di gossip:

Serata movimentata in un noto locale della Costa Smeralda, il Ritual. Secondo quanto riportato alla redazione di Pipol, ieri sera, sarebbe avvenuta un’accesissima discussione tra alcuni degli ex concorrenti del GFVip: Daniele, Oriana, Micol e Giaele. Quest’ultime a causa del litigio avrebbero avuto la peggio! Infatti, i responsabili del locale, non riuscendo a sedare gli animi e per non disturbare la quiete degli altri ospiti presenti nel locale, pare abbiano deciso di far accomodare fuori dalla porta le tre ex coinquiline di Cinecittà.

C’è da dire, inoltre, che insieme a Soleil c’era anche Tommy Napolitano, fotografo di Sonten, con cui Oriana e Daniele hanno passato l’intera vacanza. Quest’ultimo sarebbe amico anche della Stasi e, proprio durante quella famigerata notte, la Marzoli ha smesso di seguirlo su Instagram. In effetti, come si è potuto vedere da alcune storie Instagram, Dal Moro e il fotografo sarebbero rimasti nel locale fino a tarda notte, anche dopo che la venezuelana sarebbe andata via.

Ad ogni modo, non è chiaro se tali indiscrezioni siano vere ne tantomeno quale sia il ruolo di Soleil in tutta questa vicenda. Bisogna aggiungere anche un altro dettaglio: la pagina ufficiale del Ritual ha commentato l’ultimo post di Oriana ringraziandola. Per questo, alcuni pensando che il gossip sia infondato. Insomma, non si sa ancora cosa sia effettivamente accaduto quella notte. Non resta che attendere per scoprire se Oriana e Daniele decideranno di parlare e chiarire una volta per tutte la questione.

AGGIORNAMENTO: Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, ci sarebbe un’altra vip coinvolta nella vicenda, Chadia Rodriguez. Una vip anonima avrebbe testimoniato che scontro sarebbe avvenuto tra Oriana e Chadia, con l’intervento di Soleil per calmare le acque. Dopodiché, Oriana e Daniele avrebbero avuto una forte lite, tanto che la venezuelana gli avrebbe alzato le mani.