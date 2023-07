Daniele Dal Moro: “Con Oriana Marzoli è finita”. Tomba sul rapporto

Altro nuovo capitolo della ‘soap opera’ sentimentale che vede protagonisti Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due ex volti del Grande Fratello Vip 7 sono diventati pure ex nella vita. Questo almeno è ciò che ha dichiarato lo stesso imprenditore veneto nelle scorse ore. Dal Moro ha infatti scritto su Twitter che tra lui e la modella venezuelana è finita, aggiungendo che stavolta non c’è margine per ricucire. Sarà davvero così? Chissà. D’altra parte l’ex tronista di Uomini e Donne si era anche scagliato contro il gossip, affermando con vigore che la “cronaca rosa” sul suo conto “non lo faceva mangiare”. Ogni tre per due, però, è lui stesso ad alimentarla. Magari non “ci mangerà”, ma sembra che non si sottragga al giochetto.

L’annuncio di Daniele Dal Moro: è di nuovo finita con Oriana Marzoli

“Valige nuove per il mio compleanno! – ha scritto Dal Moro su Twitter –. Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani. Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servono a nulla per favore. Unica cosa io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i c**zi miei). Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!”.

Non è la prima volta che i due ex gieffini rompono i rapporti. Era capitato anche poche settimane fa, con tanto di can can sui social. Poi era arrivato il ricongiungimento. Tutto sembrava andare a gonfie vele e invece… D’altronde, nelle scorse ore, si era capito che qualcosa tra Oriana e Daniele non fosse andato per il verso giusto quando entrambi hanno smesso di seguirsi sui social. Eh già, nel terzo millennio funziona così: si litiga o ci si lascia? Via il “segui”. Si fa pace? Si piazza nuovamente il “segui”.

Da notare che tali mosse vengono fatte spesso proprio da coloro che dicono di tenere alla privacy e di non volere avere a che fare con il gossip. Piccolo consiglio: se uno vuole farsi i fattacci propri senza farli sapere a tutti, basta che sui social si eclissi e, piuttosto che parlare della propria situazione sentimentale, parli d’altro.

Gli esempi di persone note di cui si sa poco o nulla della loro vita privata sono innumerevoli. Questo per svelare una volta di più il segreto di pulcinella: chi non vuole finire chiacchierato dal gossip, semplicemente non si fa trovare. Chi invece vuole continuare a ‘giochicciare’, seppur sostiene che quel mondo non lo tollera, alimenta il circolo mediatico e si fa trovare sempre.