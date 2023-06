Vladimir Luxuria stronca Daniele Dal Moro, poi la scelta su Oriana

Vladimir Luxuria ha lanciato una bella stoccata a Daniele Dal Moro, tenendo conto di alcuni suoi comportamenti. In una nuova intervista rilasciata ai microfoni di Turchesando, il programma radiofonico trasmesso su Radio Cusano Campus, ha risposto a domande riguardanti L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip 7. In particolare, l’opinionista ha detto la sua sul rapporto nato tra Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi nella Casa più spiata d’Italia. Quando ha abbandonato il reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex gieffina ha ammesso di essere rimasta delusa dal comportamento di Daniele.

Infatti, Elenoire si è lasciata andare a una serie di duri attacchi verso l’ex coinquilino. Le sue parole sono state riprese nel corso dell’intervista nel programma radiofonico, durante il quale Vladimir non si è espressa positivamente, anzi:

“Quando vivi una discriminazioni tendi a pensare che tutti sono così. Lui l’ho conosciuto al Grande Fratello, è un profumiere”

Con il termine profumiere solitamente ci si riferisce a quelle persone che mostrano un grande ego, ma che in realtà sono insicure e hanno bisogno di avere intorno persone pronte a fare tutto per loro. Vladimir Luxuria ha poi preferito, secondo quanto si legge su Isa e Chia, non rivelare la sua opinione sulla relazione di Daniele e Oriana Marzoli. Al contrario, ha speso belle parole su Edoardo Tavassi, che ha avuto modo di conoscere durante la scorsa edizione de L’Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi: Vladimir si svela su finalisti, Ilary Blasi, Alvin e Papi

Intanto, in attesa di scoprire chi tra i sei naufraghi finalisti vincerà quest’anno, l’opinionista ha svelato le sue opinioni nel dettaglio. Vladimir è tornata così a parlare del rapporto tra Ilary Bladi e Alvin. Ha confermato che scherzano e si stuzzicano in diretta proprio perché vanno d’accordo. E non ha potuto non parlare delle recenti indiscrezioni su Ilary ed Enrico Papi.

Si parlava di un rapporto burrascoso tra i due. Ma Vladimir Luxuria ci ha tenuto a sottolineare che insieme a Papi si divertono tutto il tempo. Dopo la diretta si vedono con Ilary e con Roberto Cenci in camerino, per commentare la puntata. Ovviamente non ha potuto non dire la sua su alcuni dei concorrenti di questa edizione del reality.

Parlando di Andrea Lo Cicero ha ammesso di trovarlo un personaggio forte, ma anche pieno di sé. “Troppo capetto, troppo maestro”, ha aggiunto l’opinionista. Non ha espresso un bel pensiero su Marco Mazzoli, criticandolo per le recenti battute fatte a Helena Prestes in diretta:

“Di Mazzoli non ho apprezzato il denigrare una persona sui difetti fisici o sulla bellezza o sminuendo la carriere. Quella battuta su Helena(quando lo ha definita ‘Brutten Rodriguez‘, ndr) non mi è piaciuta, anche perché le donne non lo fanno. Nessuna donna ha insultato un uomo sull’aspetto fisico. Non era un contesto divertente ma un momento in cui lui era arrabbiato”

Per quanto riguarda Cristina Scuccia crede che abbia fatto “una scelta molto coraggiosa”. Inoltre, ha fatto notare che ci sono dei sospetti sull’ex suora, che proprio nelle scorse ore è stata attaccata da Corinne Clery: “All’inizio era un po’ frenata, ma in generale non prende posizione. Allora lo fa per strategia o per sentimento cristiano?”.

Infine, ha ribadito il suo pensiero positivo su Nathaly Caldonazzo, ritenendo che sia l’unica a non avere delle strategie e che si sia comportata proprio come una vera naufraga.