Corinne Clery: “Scuccia? Ho visto cose… meglio non sia più suora”

A poche ore dalla finale dell’Isola dei Famosi, l’attrice francese ed ex naufraga Corinne Clery ha sganciato una bomba su una delle concorrenti. Questa volta a essere al centro dello scoop è stata Cristina Scuccia, l’ex suora diventata famosa grazie alla partecipazione alla seconda edizione del talent show The Voice of Italy. Ospite de L’Isola Party, l’attrice francese ha criticato l’ex suora descrivendola come “banderuola calcolatrice”. La Clery ha poi anche rivelato un dettaglio inaspettato dichiarando di aver visto cose durante la sua permanenza a Cayos Cochinos che l’hanno fatta giungere alla conclusione di come la decisione dell’ex suora di rinunciare alla vita ecclesiastica sia stata del tutto appropriata.

Le dichiarazioni di Corinne Clery

Durante l’ultima puntata di Isola Party Corinne Clery ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e lasciarsi andare a delle dichiarazioni “scottanti” su una delle finaliste del reality show: Cristina Scuccia. “Attriti? Io non impazzisco per Cristina. Se è un po’ stratega? Oddio no, non un po’ ma tantissimo. Posso dire tutto quello che voglio? Lei è molto determinata ad arrivare non so dove ma ad arrivare da qualche parte. Voi la vedete così dolce in diretta ma con noi non voleva parlare ed era sempre di cattivo umore. Io tutte le mattine cercavo in maniera carina di approcciarmi. Lei zero e uno ci rimane male, soprattutto da un’ex suora. Zero empatia e non chiedeva mai come stavamo o come andava.”

Non contenta, la Clery ha poi aggiunto: “Quando ci avvicinavamo diceva che non voleva dire nulla e che le dava fastidio che le facessimo troppe domande. Alla fine basta, poi uno tira le somme. Io vedo quello che devo vedere e ho notato tante piccole cose. Ho visto anche cose che mi hanno fatto pensare che era meglio che non fosse più suora. E forse lei lo sa.”

“Lei è molto dura e indirizzata alle piccole pillole di saggezza che riesce a dare ogni tanto”, ha poi sottolineato l’attrice. “Questo per tenere la curiosità su di lei. E sta facendo tutto bene, sta riuscendo nel suo scopo. Mantiene la curiosità, ma non dice davvero nulla. Se non fosse stata suora non avrebbe incuriosito nessuno. Quindi non può arrabbiarsi se uno le chiede del passato. Come se a me facessero domande sulle mie commedie anni 80, certo ho fatto quei film, ne vado fiera e ne parlo.”

La decisione di tornare a casa

Sono passate ormai quasi tre settimane dall’eliminazione di Corinne Clery dal reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L’attrice francese, avendo perso il televoto, è stata costretta ad abbandonare definitivamente Playa Fantasma nella puntata andata in onda il 29 maggio scorso. La Clery una volta giunta sulla nuova Playa Ultima Spiaggia è stata messa davanti a una scelta: fermarsi e proseguire la sua avventura in solitaria oppure tornare a casa e terminare così l’esperienza nel reality honduregno facendo ritorno in Italia.

Senza alcun ripensamento l’attrice ha annunciato alla conduttrice Ilary Blasi e a tutti gli ospiti in studio di voler tornare a casa in quanto aveva messo tutta se stessa in questa esperienza e non avrebbe potuto dare di più: “È stata una meravigliosa esperienza, ma torno a casa” ha esclamato convinta e grata per la bellissima opportunità che le è stata data permettendole di partecipare al programma. In molti hanno pensato che in realtà la decisione della Clery sia stata dettata dalla grande paura per i serpenti che l’ha accompagnata per tutto il corso dell’esperienza in Honduras. In effetti non sarebbe stato facile per l’attrice ritrovarsi completamente sola su un’isola nuova, sulla quale avrebbero potuto nascondersi pericolose insidie.