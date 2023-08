Ex Grande Fratello beccato a comprare followers. Chi è, figuraccia

Simone Coccia Colaiuta ha fatto nuovamente parlare di sé, stavolta per via di una situazione un po’ strana. Il suo profilo Instagram ha recentemente subito un boom di follower. Ma non sarebbe tutto oro quel che luccica, almeno questo è quello che filtra.

Simone Coccia Colaiuta: vertiginoso (e sospetto) aumento di follower

Alessandro Rosica, noto su Instagram con il soprannome investigatoresocialofficial3, ha riportato una storia in cui ha mostrato il vertiginoso aumento di follower sul profilo di Simone Coccia Colaiuta. Nell’immagine pubblicata, infatti, si può notare come di recente, nel giro di una settimana, l’ex Grande Fratello abbia avuto un incremento di oltre 430 mila seguaci su Instagram.

Tale aumento, tuttavia, sembrerebbe dovuto ad un acquisto, da parte di Coccia, dei suddetti follower. “Mi fanno notare che Coccia ha comprato quasi 500 mila follower arabi e indiani in meno di una settimana” ha scritto Rosica nella storia sopra citata. Andando a controllare sul suo profilo, si può notare come alcuni degli account seguaci che il social mostra abbiano nomi alquanto sospetti, unendo lettere e numeri. Questi profili, inoltre, presentano solo foto pubblicate durante una singola giornata e spesso prive di qualsivoglia interazione, che siano like o commenti. Profili falsi in poche parole.

Coccia e Pezzopane: il ritorno di fiamma

Simone Coccia Colaiuta, prima ancora della questione follower, era stato protagonista di un ritorno di fiamma con Stefania Pezzopane, annunciato attraverso una foto su Instagram che li ritraeva sorridenti. Per i tanti utenti che si erano mostrati felici della loro riconciliazione, qualcuno aveva puntato il dito nei commenti, convinto si trattasse di una mossa per attirare l’attenzione su di loro. Accuse che Coccia e Pezzopane avevano già ricevuto quando annunciarono la loro rottura, con diverse ospitate nei programmi televisivi per confermare la fine della storia.

Più di qualcuno, tra l’altro, li aveva accusati di voler attirare l’attenzione in quanto Simone Coccia avrebbe dovuto far parte de l’Isola dei Famosi 2023. Le indiscrezioni avevano ipotizzato un suo arrivo per colmare il vuoto lasciato dai tanti naufraghi che avevano abbandonato l’Honduras. Nonostante il presunto ingresso, di fatto, non sia mai avvenuto, in molti sono rimasti della loro opinione iniziale, convinti che Coccia e Pezzopane possano aver finto la rottura per farsi notare.

Visibilità o meno, rimane da capire se Coccia affronterà la questione del boom di follower, offrendo spiegazioni a riguardo. Sotto il suo ultimo post qualche utente ha sollevato il dubbio, esprimendo perplessità nei commenti.