Coccia e Pezzopane, il ritorno dopo i pesanti gossip: “Nuovo inizio”

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane sono tornati insieme dopo la rottura che li aveva allontanati mesi fa. I due avevano annunciato la fine della loro relazione, dopo ben 9 anni di amore. Negli anni hanno sempre attirato la curiosità delle persone, ma anche tante critiche. In particolare, c’è chi ha insinuato nei mersi scorsi che l’annuncio sulla rottura fosse finto e studiato a tavolino. Ora mettono a tacere ogni voce tornando a mostrarsi come una coppia.

“Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio”, ha scritto Simone Coccia per annunciare il ritorno di fiamma con la Pezzopane su Instagram. La didascalia accompagna una foto che li ritrae insieme sorridenti, sembra durante una giornata di relax in montagna. Dunque, sembra proprio che tra loro sia tornato il sereno e che siano pronti a ricominciare da capo. Sotto questo annuncio, è possibile notare la felicità dei fan, mentre qualcuno punta ancora contro di loro il dito.

In particolare, c’è chi li accusa di voler semplicemente attirare l’attenzione su di loro. Questo è ciò di cui li hanno già accusati nei mesi scorsi quando hanno annunciato la rottura. Da quel momento Coccia e Pezzopane sono stati spesso ospiti nei programmi televisivi per confermare la fine della loro storia d’amore. Durante queste ospitate, non sono mancate le lacrime.

Eppure molti non hanno creduto a una sola parola detta Stefania e Simone. L’ipotesi fatta su Coccia, però, non ha rispecchiato la realtà. C’è chi li ha accusati di voler attirare l’attenzione su di loro perché lui avrebbe dovuto far parte de L’Isola dei Famosi 2023. Ma alla fine, come è stato possibile notare, Coccia non ha partecipato al reality show condotto da Ilary Blasi.

Secondo le indiscrezioni, lui avrebbe dovuto tappare i buchi lasciati da diversi naufraghi che avevano abbandonato l’Honduras. Invece, alla fine il suo ingresso nel programma di Canale 5 non è mai avvenuto. Nonostante questo, molti utenti sui social network hanno comunque continuato a pensare al fatto che i due potrebbero aver finto la rottura per farsi notare, indipendentemente da L’Isola dei Famosi.

Fatto sta che ora Coccia e Pezzopane sono ufficialmente tornati ad apparire insieme sui social network. Dunque, non c’è più altro da dire.