Spunta una curiosa indiscrezione su Simone Coccia e Stefania Pezzopane, la cui storia d’amore è di recente giunta al termine. A lanciare la bomba è stato in queste ore Luigi Mario Favoloso. Quest’ultimo ha chiaramente fatto intendere che potrebbe trattarsi di una montatura. Anzi, Luigi non mette il condizionale e sembra essere convinto che i due abbia finto di essersi detto addio. Un rumor spinoso che andrebbe a smentire il fatto che l’ex concorrente del Grande Fratello e l’ex parlamentare le ultime notizie da loro date, anche nei salotti televisivi.

Infatti, Coccia ha raggiunto Mara Venier e Domenica In e poi Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Va comunque precisato che il rumor lanciato da Favoloso è appunto solo un’indiscrezione. Pertanto, bisogna prendere le sue parole con le pinze. I due diretti interessati nel frattempo si dichiarano ormai single. Ecco quanto scritto da Favoloso su Instagram nella didascalia di una nuova foto:

“Il Mar Morto si trova a più di 400 metri sotto il livello del mare, nelle sue acque è possibile galleggiare e i suoi sali curano diverse patologie legate alla pelle. È il punto più basso della terra, dopo Coccia e la Pezzopane che fanno finta di lasciarsi”

Con queste parole fa intendere proprio ciò dice. Infatti, Favoloso è stato esplicitando, citando anche i diretti interessati, senza lasciare spazio ai dubbi. Nei salotti televisivi, Simone Coccia ha assicurato che tra lui e Stefania Pezzopane c’è ancora tanto affetto. A un certo punto, però, si sono resi conto di non avere più una relazione da fidanzati, bensì da amici.

Per tale motivo, Coccia e Pezzopane si sono lasciati. Non ci sono motivi concreti per pensare che la realtà non corrisponda a questo come dice Favoloso. Va precisato che a Pomeriggio Cinque parlando con Barbara d’Urso non ha negato di lasciare la sua porta aperta a un’eventuale ritorno con Stefania. E di certo se dovessero tornare insieme farebbero notizia nei salotti televisivi.

Intanto, il pubblico che commenta la rottura di Pezzopane e Simone Coccia è diviso. C’è chi crede che effettivamente potrebbe avere ragione Luigi Favoloso e chi invece è felice di vedere che nonostante l’addio sia rimasto del bene tra loro.