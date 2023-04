Simone Coccia, dopo essere transitato a Domenica In da Mara Venier, ha fatto tappa da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Naturalmente per raccontare nuovamente la fine della love story con l’ex parlamentare in quota PD Stefania Pezzopane. Che i due si sono detti addio lo sanno ormai tutti, anche perché da quando hanno annunciato la separazione hanno frequentato salotti tv e comunicato sui social tutto ciò che c’era da sapere. Un’ospitata in più, però, non fa mai male e quindi riecco Coccia spuntare da colei che lo ha lanciato televisivamente (l’uomo acquisì popolarità partecipando al GF Nip, alla cui conduzione c’era proprio Barbara d’Urso).

A Pomeriggio Cinque, lo spogliarellista ha raccontato ciò che va dicendo da giorni. Lui e Stefania Pezzopane si vogliono ancora un mondo di bene, ma a un certo punto si sono accorti che erano diventati più amici che fidanzati. Da qui la decisione di prendere ognuno la propria strada. Saluti, baci e pianti affettuosi perché il bene c’è l’affetto c’è ancora, da parte di entrambi.

Coccia, però, ha anche lasciato aperto a un’ipotesi di ritorno di fiamma (“in futuro chissà”). In tal caso sicuramente ci sarebbe un’altra carrellata di ospitate sul piccolo schermo, con Mara Venier e Barbarella che già pregusterebbero un’intervista della coppia riunita in nome dell’amore. A che belli i ritorno in love! Oggi però non c’è alcuna festa e non c’è alcun lieto annuncio da sfoggiare. Anzi, ci sono le lacrime di Coccia che a Pomeriggio Cinque è crollato. A un certo punto dell’intervista ha cominciato a piangere a dirotto, senza più riuscire a parlare. Ripresosi un attimo ha chiosato: “Ne abbiamo passate tante, all’inizio uno è forte perché ha le spalle forti. Ma quello che abbiamo passato ha influito parecchio sull’addio”.

Le lacrime di Simone Coccia: "Sto soffrendo molto per Stefania" ????#Pomeriggio5 pic.twitter.com/QyOedWc24i — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 25, 2023

Sotto al video divulgato sui social dalla trasmissione dell’ammiraglia Mediaset e sotto altri post che parlano della storia sentimentale di Coccia e dell’ex deputata si sono scatenati gli utenti social. Figuriamoci. Il tema sta dividendo: c’è chi reputa bellissimo il legame di stima tra i due ex, sottolineando come fossero una coppia affiatata ed esemplare. E poi c’è chi maligna, tanto per cambiare. “Basta, ora non ti mantiene più”: “Finita la popolarità e ora tenta la marcia indietro”; “Questo gira tutti i programmi a piangere e per fare un po’ di soldi”; etc. etc.