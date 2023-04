Sono passati pochi giorni da quando, Stefania Pezzopane e Simone Coccia hanno annunciato tramite un post condiviso su Instagram di essersi lasciata. Una separazione che arriva dopo ben 9 anni insieme, in cui entrambi hanno saputo combattere contro i diversi pregiudizi e critiche. L’ex deputata del PD è stata poi ospite di Mara Venier a Domenica In, dove non è riuscita a trattenere le lacrime nel parlare dell’ex compagno e dei motivi che hanno portato alla rottura. Martedì 18 aprile, anche l’ex gieffino ha rilasciato un’intervista a “Fanpage” in cui racconta la sua versione dei fatti.

La Pezzopane aveva attribuito alla mancanza di interessi comuni la causa che aveva portato al deteriorarsi della loro storia. Secondo Simone, però, il reale motivo è da attribuire al poco tempo passato insieme. A quanto pare, nell’ultimo anno, a causa del lavoro di lei, i momenti condivisi erano diventati così pochi da far scemare piano piano il sentimento. Nonostante non gliene faccia una colpa, l’aquilano sostiene che l’ex compagna abbia dato priorità al lavoro, togliendone, così, a lui:

È finita perché lei è troppo impegnata con il suo lavoro e non ci si vedeva più. Era una situazione che durava da più di un anno e che ha portato questo rapporto a morire. Non c’erano più momenti da poter condividere, non c’era più niente. Quando ce ne siamo accorti, abbiamo preso una decisione che entrambi riteniamo giusta.

Dunque, il non vedersi più ha fatto si che in Simone terminasse l’amore che lo legava a Stefania. Quest’ultima ha finito il suo mandato con il PD nel 2022, ma è ancora impegnata attivamente con il partito, oltre ad essere una consigliere comunale della sua città, L’Aquila. La decisione è stata presa pochi giorni prima di condividerla con il pubblico, tramite una discussione partita proprio da Coccia, condivisa poi dalla politica. Insomma, come lui stesso ha dichiarato, il bene resta ma l’amore pare essersi proprio esaurito. Lo stesso, però, non si potrebbe dire della Pezzopane, che, a detta del 39enne, sarebbe ancora innamorata di lui:

Se è ancora innamorata di me? Probabilmente sì. Mi dispiace moltissimo per questa situazione, sia per lei che per me.

In ogni caso, l’ex coppia è rimasta in ottimi rapporti, difatti continuano a sentirsi telefonicamente e Simone non esclude di poter andare anche a cena insieme all’ex compagna. Ma, c’è spazio per un’altra donna nella vita dell’ex gieffino? Per ora, pare proprio di no. Nonostante non manchino le corteggiatrici, la rottura è ancora fresca e Coccia non si sente ancora pronto a buttarsi in una nuova relazione: