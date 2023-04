Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane non sono più una coppia. Lo hanno annunciato loro stessi, attraverso un lungo post congiunto pubblicato su Instagram dai rispettivi profili. Dopo circa 9 anni, la love story è giunta al capolinea. L’ex senatrice e deputata del Partito Democratico e l’ex concorrente del Grande Fratello 15 ( Coccia è stato anche un corteggiatore a Uomini e Donne) si sono lasciati, sottolineando di aver preso la decisione in modo maturo e consapevole ed evidenziando che tra loro rimane un forte legame di stima e affetto. Nel divulgare la notizia hanno attaccato anche coloro che in questi anni hanno provato a infangare la loro storia.

“Stefania ed io non stiamo più insieme – scrive Coccia -. Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’uno per l’altra, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia. Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi. Sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi. Abbiamo condiviso molte cose belle ed importanti, con tanto entusiasmo e curiosità. Non sono mancati momenti difficili, li abbiamo superati ogni volta, con coraggio e con un impegno sovrumano per difendere la nostra storia”.

E ancora: “Abbiamo dovuto combattere contro le più ignobili cattiverie, gli ipocriti sguardi giudicanti, i falsi moralismi, i preconcetti, gli attacchi personali che venivano usati per farci del male, aggredendo i nostri spazi privati e le nostre attività professionali. Abbiamo subito danni morali e materiali, solo perché ci siamo amati. Ci siamo dovuti difendere con coraggio anche ricorrendo a giudici ed avvocati. Avendo ottenuto sempre ragione. Abbiamo vissuto tutto intensamente, mentre attorno a noi cambiavano le cose e le persone. Ed anche noi siamo cambiati, sono cambiati i nostri impegni, le esigenze delle nostre famiglie, le aspettative di futuro”.

“Abbiamo vissuto la nostra storia d’amore sempre con desiderio, coraggio, senza ipocrisie – continua Coccia -. E anche in questa decisione vogliamo essere leali, arditi, restituendo l’uno all’altra ogni spazio di libertà e di autonomia. Per dedicarci alla cura di noi stessi, alle nostre singole vite, alle nostre attività, ai nostri figli, alle nostre famiglie, a quanto riterremo giusto per ciascuno di noi. Mentre vi scriviamo siamo commossi ed emozionati, ma decisi. A chi ci ha voluto bene, seguiti, coccolati, diciamo grazie”.

“Noi vi siamo grati per l’amicizia e l’affetto che ci avete dato in questi 9 anni. Siete stati preziosi. Magari potete volerci bene anche ora che io e Stefania non siamo più una coppia. Noi continuiamo però a volerci bene, a rispettarci ed a guardarci col sorriso. Vi salutiamo con una nostra foto a cui siamo molto affezionati e che è ricordo bello di questi nostri anni insieme”, ha concluso l’ex gieffino. Il medesimo messaggio, a nomi invertiti, lo ha pubblicato l’ex senatrice del PD sul suo account Instagram.

Simone Coccia, Stefania Pezzopane e quelle voci maligne…

Coccia e Pezzopane hanno 23 anni di differenza (lei è classe 1960, lui 1983). Inoltre sono ‘figli’ di due mondi totalmente differenti. Lei una carriera in politica nelle file del PD, lui ex spogliarellista, modello e personaggio televisivo per un certo periodo. Ha acquisito popolarità prima partecipando a Uomini e Donne come corteggiatore, poi come concorrente nella quindicesima edizione del Grande Fratello (il reality show, all’epoca, fu condotto da Barbara d’Urso). Fu allora che la love story con Stefania finì sotto i riflettori.

Diverse le voci maligne sulla coppia: la differenza d’età e un’estetica diametralmente opposta (lui tatuato un po’ ovunque, lei con una cura più tradizionale della propria immagine) hanno alimentato cattiverie gratuite. Quelle cattiverie contro cui Simone e Stefania si sono scagliati nell’annunciare la fine della loro love story.

Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane, alle spalle due matrimoni naufragati

Entrambi, prima di mettersi insieme, erano reduci da matrimoni naufragati. Pezzopane, originaria dell’Aquila, si era sposata con il concittadino Fulvio Angelini (da cui ha poi divorziato) e da questo ha avuto una figlia, Caterina. Anche Coccia è stato sposato. Festeggiò le nozze con una donna non appartenente al mondo dello spettacolo: dal matrimonio è nato un figlio, Loris.

Coccia, sempre per quel che riguarda i suoi impegni televisivi, è stato in passato diverse volte ospite dei salotti di Barbara d’Urso.