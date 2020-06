Simone Coccia, già superato il momento no: “Pezzopane sempre con me”

Simone Coccia, già superato il momento no: “Stefania Pezzopane ha combattuto con me dall’inizio alla fine”

Simona Coccia ha ritrovato il sorriso. E lo ha fatto al fianco della sua compagna, Stefania Pezzopane. L’ex concorrente del Grande Fratello, nei giorni scorsi, ha reso noto di aver trascorso uno dei momenti più difficili della sua vita. Mistero su che cosa gli sia accaduto e sulle cause che lo hanno condotto in un vicolo buio. Due certezze, però: sicuramente, come lui stesso ha sottolineato, non è successo nulla di grave e preoccupante sul fronte sentimentale che lo riguarda né su quello relativo alla sua salute. Al di là dei motivi che hanno fatto precipitare Coccia in un periodo tutt’altro che roseo, rimane una sicurezza: oggi ce l’ha fatta, è uscito dal tunnel ed è tornato felice. Lo ha annunciato il diretto interessato con un lungo post veicolato sui suoi profili social.

L’ex concorrente del Grande Fratello è uscito dal periodo buio: le parole rivolte a Stefania Pezzopane

“In questo preciso istante vi do una bellissima notizia che per pochi o forse per qualcuno sarà bella, per molti altri no, e di ciò me ne sbatto altamente. Sono tornato amici nella mia totale forza di vita, e vincitore soprattutto!”. Così ha esordito Coccia via Instagram, parlando di persone che sono salite e scese dal suo ‘carro’. Anche in questo caso nessun nome, nessun riferimento particolare a persone o fatti. Dall’altra parte Simone ha dichiarato di aver perso sì qualche battaglia ma di aver trionfato nella guerra. “Non l’ho vinta, ma stra vinta, e di questo ne ero fermamente convinto, basta crederci e non mollare!”, ha rimarcato, sussurrando che ora deciderà lui chi potrà salire sul suo carro e chi no. Coccia ha anche parlato di Stefania Pezzopane, suo punto di riferimento e appoggio.

Simone Coccia celebra la relazione con Stefania Pezzopane: “L’amore è unione, è forza, è vittoria”

Coccia ha sottolineato come Stefania sia stata l’unica persona “che ha combattuto” al suo fianco “dall’inizio alla fine”, definendola una “piccola grande donna combattente che ha steso persone più grandi di statura, e piccoli dentro”. Nessuna sorpresa in tal senso visto che ha affermato, con orgoglio e stima, che dalla Pezzopane un simile comportamento se lo aspettava. Da qui il rinnovo anche del sentimento profondo provato per Stefania: “L’amore è unione, è forza, è vittoria”. Come sopra detto, l’ex gieffino ha preferito non rendere note le cause che lo hanno portato a vivere il momento buio. Resta così un alone di mistero.