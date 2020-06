Simone Coccia, come sta? Nuova confessione: “Mi sono perso”

View this post on Instagram

Cari amici e cari amiche, non potevo fare a meno di scrivervi questa lettera di ringraziamento visto e considerato che in questi giorni sono stato sommerso da tantissimi messaggi di comprensione e solidarietà da parte vostra, mi sembrava irrispettoso non aggiornarvi e tenervi sulle spine, sto decisamente meglio amici, certo anche in questa fase delicata non è mancato qualche leone da tastiera, ma vinta non l’ha mai avuta, figuriamoci adesso. Non mi sarei mai aspettato di ricevere così tanta energia positiva da parte vostra che ha innescato in me una tale forza da desiderare ancor di più la voglia di uscire il più presto possibile da questo labirinto nel quale mi sono perso. La possibilità di incanalarmi nella via di uscita c’è, intravedo una leggera luce, ci arriverò. Per chi mi conosce sa che ho una personalità abbastanza forte, quasi indistruttibile, anche se le debolezze fanno parte di chi è forte, ma non ho mai mollato nella vita, anche in momenti peggiori, e di certo non lo farò in questo momento, anzi, sto cercando con grande sforzo di compiere dei passi giusti, anche se non vi nascondo di accusare tanta fatica nelle mie gambe, ma so perfettamente che gli ultimi passi saranno quelli decisivi, come il detto “l’ultima chiave del mazzo, sarà quella ad aprire la porta” e quando ciò avverrà, sarà anche grazie a voi che mi avete omaggiato di una parola di conforto, che delle volte vale più di una mano tesa della quale c’è poco da fidarsi in questi periodi, specie a me, perché non si conosce l’intento, se ti vuol cacciare dalle sabbie mobili, oppure appoggiarsi sulla testa per fare il contrario… Cari amici e care amiche, non finirò mai di ringraziarvi, ancor più in questo momento. Il leone, seppur ferito, è sempre un leone. Con affetto. Simone