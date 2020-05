Simone Coccia lascia i social network: “Non è per un problema di salute”

Perché Simone Coccia Colaiuta ha abbandonato i social network: c’entra l’emergenza Coronavirus?

Gesto inaspettato di Simone Coccia Colaiuta: l’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato che si prenderà nei prossimi mesi una pausa dai social network e in particolare da Facebook e Instagram, dove è sempre stato molto attivo. Il fidanzato di Stefania Pezzopane ha spiegato che deve affrontare una dura battaglia ma al momento ha preferito non fornire ulteriori dettagli. Raggiunto telefonicamente da Fanpage il 36enne ha ammesso che non è un problema di salute, come insinuato da più di qualche follower, ma c’entra in qualche modo l’emergenza Coronavirus che ha colpito tutti.

Simone Coccia Colaiuta malato? No, la spiegazione dell’ex gieffino

“Buongiorno amici e amiche, mi dispiace informarvi che da questa mattina, per chissà quanto tempo, non sarò più presente sui social di Facebook e Instagram. Una battaglia dura mi aspetta, ma sono sicuro che la vincerò. Grazie a tutti per la comprensione e a presto”, ha scritto Simone Coccia Colaiuta su Facebook e Instagram. “È un momento difficile. La vita è fatta di battaglie, ci sono momenti in cui si è sereni e altri in cui bisogna andare in prima linea”, ha poi aggiunto a Fanpage. “Non è un problema di salute ma una difficoltà personale che mi sento di vivere da solo, lontano dai social. Non c’entra nemmeno la relazione con la mia compagna. Diciamo che la situazione generata dalla Covid-19, che ha bloccato anche le mie attività quotidiane, mi ha un po’ destabilizzato psicologicamente”, ha puntualizzato.

La situazione di Simone Coccia Colaiuta dopo il lockdown

“Non riesco a riprendere il mio lavoro e sono un po’ depresso per questa cosa. È una situazione che mi ha fortemente destabilizzato, psicologicamente la sto vivendo molto male. Non riesco a trovare una via d’uscita, come se tutti i sacrifici che ho fatto in passato fossero andati in fumo. Sono molto abbattuto moralmente”, ha confidato Simone Coccia Colaiuta.