Oriana Marzoli torna in Spagna: l’addio all’Italia (non ci mancherà)

La lunga soap tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro prosegue con un nuovo capitolo, forse l’ultimo. Pare, infatti, che i tanti tira e molla tra i due ex gieffini delle ultime settimane possano trovare (finalmente) una conclusione. Attraverso un video su Mtmad, Oriana ha fatto un annuncio importante. Ecco quale.

Oriana Marzoli: l’annuncio ai fan

Oriana Marzoli sta per abbandonare il suo appartamento in Italia per fare ritorno in Spagna, a Madrid. Stando a quanto emerge dalle parole dell’influencer, stavolta l’addio con Daniele Dal Moro potrebbe essere definitivo. Ai suoi fan, dopo aver spiegato di non esser riuscita ad andare in vacanza nel corso di quest’anno, ha comunicato la sua decisione: “Dopo cinque mesi passati all’interno della Casa volevo solo andare al mare, ne avevo bisogno, ma quest’anno sembra impossibile godersi le vacanze. Proverò ad andare a Marbella prima di lasciare l’appartamento in Italia, perché poi tornerò a Madrid“. Nessuna replica, per il momento, da Daniele Dal Moro.

Vorremmo poter dire che Oriana Marzoli ci mancherà, ma non è così. Tolti gli innumerevoli tira e molla con Daniele Dal Moro, l’influencer ha senz’altro avuto il merito di dare un po’ di vitalità al Grande Fratello Vip, prendendo parte alla settima edizione. Una figura come quella di Oriana spicca soprattutto nei reality, grazie alla personalità in grado di creare un certo tipo di intrattenimento, ma è anche vero che di contenuto trash nella televisione italiana ce n’è già abbastanza, anche per contributo di altri personaggi.

Oriana Marzoli-Daniele Dal Moro: la recente rottura

Con il ritorno in Spagna di Oriana Marzoli, potrebbe giungere a conclusione l’infinita soap che l’ha vista protagonista insieme a Daniele Dal Moro. Qualche giorno fa, infatti, tra i due era andata in scena una nuova rottura, poco prima di un viaggio programmato ad Ibiza, dovuto, a quanto pare, ad una decisione lavorativa di Oriana che li avrebbe portati a stare lontani per diversi mesi. Dal Moro raccontò la sua versione dei fatti e più di qualcuno ipotizzò che la Marzoli potesse presto sbarcare in un reality spagnolo. La rottura tra i due sarebbe avvenuta tramite telefono, con lei che, alla fine, è partita da sola.

Tra i problemi che avrebbero portato all’allontanamento sembrava ci fosse anche una presunta volontà di Oriana di andare a convivere con Daniele, che però pensava non ci fossero le basi per compiere un simile passo. Il misterioso progetto lavorativo della Marzoli avrebbe poi dato il colpo di grazia alla loro tormentata relazione.