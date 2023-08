Daniele Dal Moro e Oriana, altro show: “È finita, non sono cog*ne”

Ci risiamo: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono di nuovo lasciati. Sono passate circa due settimane dalla loro ultima riconciliazione, quando, dopo giorni di guerre social, sono improvvisamente rispuntati insieme come se nulla fosse mai accaduto. Da allora, i due si sono mostrati più innamorati che mai, dichiarando di voler far funzionare questa relazione a tutti i costi. Addirittura, l’ex coppia aveva programmato un viaggio in Ibiza e sarebbero dovuti partire proprio oggi, 2 agosto. Tuttavia, nella notte precedente alla partenza, qualcosa è andato storto e entrambi hanno iniziato nuovamente con le solite mosse pubbliche: la venezuelana ha tolto immediatamente il segui su Instagram all’ex fidanzato e, di conseguenza, il veronese ha ufficializzato la rottura su Twitter con una serie di messaggi.

Insomma, lo stesso modus operandi delle precedenti separazioni. A quanto pare, questa volta, a far scoppiare la coppia sarebbe stata una decisione lavorativa presa dalla Marzoli, che porterebbe i due a star lontano per diversi mesi. Dopo l’ennesimo unfollow della venezuelana, i fan degli “Oriele” sono andati subito in allerta e, dunque, Dal Moro ha voluto subito spiegare cosa fosse successo:

Comunque ragazzi molto easy, visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente. Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore. La nostra sotria già non va bene di per se e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose! Basta non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla tanto tra non molto capirete.

Da queste parole, in tanti hanno intuito che Oriana potrebbe sbarcare in un reality in Spagna. Ad ogni modo, bisognerà attendere per capire se sia stato proprio questo a scatenare il nuovo allontanamento degli Oriele. Dopodiché, Daniele ha iniziato a rispondere ad una serie di messaggi da parte dei fan in maniera molto animata, raccontando a grandi linee la sua versione dei fatti. Stando a quanto scritto dal 33enne, Oriana avrebbe voluto convivere, ma lui pensa non ci siano le basi giuste per fare tale passo. Inoltre, ha anche ammesso di essere innamorato, ma di non essere un “cog**ne”. Per questo, ha affermato di non essere disposto ad accettare, tra i loro vari problemi, anche una distanza forzata di mesi per questo nuovo misterioso progetto lavorativo dell’ex vippona.

Infine, la rottura sarebbe avvenuta tramite telefono, dato che in questo momento lei si trova in Spagna e lui in Italia. Come anticipato prima, i due si sarebbero dovuti incontrare oggi ad Ibiza insieme all’amica di lui, l’influencer Valentina Vignali. Tuttavia, come mostrato dalle sue Instagram stories, Oriana è partita da sola e, salvo colpi di scena, passerà queste giornate sull’isola senza la compagnia dell’ormai ex fidanzato. Certo è che, con questa coppia, tutto potrebbe succedere. Sarà questa la fine definitiva per Oriana e Daniele o ci sarà un nuovo capitolo in questa soap infinita? Chissà…