Elodie: “Iannone ti amo”, ma tanti non perdonano la frase su ‘Marra’

Andrea Iannone, mercoledì 9 agosto, ha spento 34 candeline e gli auguri più dolci, sui social, sono arrivati a sorpresa dalla sua fidanzata, Elodie Di Patrizi. A sorpresa perché la cantante e il centauro, seppur è risaputo che stanno assieme da mesi, quasi mai si mostrano sui loro profili. Per il compleanno del pilota, però, la postar italo-francese ha fatto un’eccezione. “Come è bello vivere con te. Auguri mio amore. Ti amo”, il mellifluo messaggio della Di Patrizi, a corredo di un album zeppo di foto romantiche con la sua dolce metà. Alcuni vip, tramite degli emoji zuccherosi, hanno celebrato la coppia. Mara Venier, Giulia Salemi, Fiorella Mannoia e Simona Ventura sono state le prime a festeggiarla. Tutti felici e contenti? Mica tanto.

I social sono belli perché sono vari, anzi sono brutti perché i disagiati vi riversano le loro frustrazioni un giorno sì e l’altro pure. E così, tra tanti complimenti e auguri, ci sono pure stati attacchi maligni. Diversi coloro che hanno tirato fuori una frase che Elodie pronunciò quando stava assieme al collega Marracash. “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”. Così disse l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Ora pare che abbia cambiato idea. Certo quella frase è rimasta scolpita nella mente di alcuni suoi fan. Ma c’è dell’altro.

“Assomiglia sempre più a Marracash”, ha sibilato un utente. C’è poi chi ha scoperchiato la love story che Iannone ebbe con Belen, prima che questa ritornasse tra le braccia di Stefano De Martino: “Sappiamo tutti che tornerai col tuo ex storico (Marracash, ndr): vedi alla voce Belen”. Anche altri hanno menzionato la modella argentina: “Deve ringraziare Belen che prima di mettersi assieme lo ha fatto rifare a immagine di Corona”

Sempre restando in vena di complimenti: “Nonostante si sia rifatto tutto, sempre brutto è”. E ancora, sul paragone con Marracash (è incredibile come qualcuno proprio non riesca a concepire che Elodie e il rapper non stanno più assieme): “Sei passata da una Ferrari a una Duna, e non c’è macchina più brutta della Duna”. Altri commenti scettici: “Non ci crederò mai a loro due (Iannone ed Elodie, ndr)”; “Non sarà mai lo stesso (rispetto alla storia con ‘Marra’)”.

Il momento magico di Elodie

Malelingue a parte, Elodie sta vivendo un momento magico. Oltre ad essersi imposta come una delle popstar più magnetiche del Bel Paese, si è avventurata anche nella carriera cinematografica, stupendo pubblico e critica nel film Ti mangio il cuore (regia di Pippo Mezzapesa).

In amore ha trovato equilibrio e serenità al fianco di Iannone. Una relazione partita in sordina. Sia la Di patrizi sia il pilota, inizialmente, hanno confidato di colerci andare con i piedi di piombo e di non voler imbastire progetti sentimentali troppo ambiziosi. Col tempo la relazione è cresciuta ed è diventata sempre più seria. Ora sì che è ambiziosa.