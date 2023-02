Nel corso dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023, poco prima dell’esibizione di Elodie Di Patrizi, che ha portato sul palco dell’Ariston il brano ‘Due’, qualcuno del pubblico presente al teatro ha lanciato un urlo indirizzato all’artista. “Elodie, mi vuoi sposare?”, è stato il grido del fan che ha raggiunto l’ex allieva di Amici, la quale, udita la proposta, si è messa a ridere per poi cominciare a intonare la sua canzone. In un amen sui social l’hashtag #Elodiemivuoisposare è diventato virale. Tanti coloro che hanno commentato l’accaduto sulle piattaforme web. E tra chi ha lasciato una dichiarazione c’è stato anche Andrea Iannone, attuale compagno dell’italo-francese.

Il noto profilo Instagram Trash Italiano ha pubblicato una fotografia di Elodie, rilanciando l’hashtag #elodiemivuoisposare. A sorpresa si è fatto vivo sotto allo scatto Iannone che ha digitato un epico “Pensati libera”, citazione ironica della frase che Chiara Ferragni ha sfoderato nel corso della prima serata del Festival. Insomma, il pilota ha preso a prestito la ‘massima’ della moglie di Fedez, rivisitandola in chiave ironico-sarcastica. Una battuta che moltissimi utenti hanno trovato azzeccata. Per farla breve, nel momento in cui Elodie è stata chiesta in sposa spassosamente all’Ariston da uno sconosciuto, Iannone l’ha invitata a “pensarsi libera”.

Elodie e Iannone, la storia si fa seria

La cantante e il pilota di Vasto si frequentano da diversi mesi. La storia d’amore si sta facendo seria. A testimoniarlo anche il fatto che i due non si nascondono più e vivono la relazione alla luce del sole. Iannone ha accompagnato Elodie anche a Sanremo e, tramite i suoi profili social, ha invitato i suoi fan a votare per la compagna. Insomma, sono a tutti gli effetti una coppia.

Si ricorda che la Di Patrizi è reduce da una relazione sentimentale complessa vissuta con il collega Marracash. In diversi frangenti, sia il rapper sia l’ex allieva di Amici hanno raccontato di essersi amati molto ma che la love story è stata parecchio impegnativa e a tratti complicata. Ora nel cuore di Elodie c’è Iannone.