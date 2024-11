d’Urso a piedi, Belen non divorzia, Wanda ‘loca’… chicche di gossip

Alvaro Morata e Alice Campello a pranzo assieme in un ristorante a Milano, con i loro figli. Gli scatti della famiglia riunita li ha diffusi Chi Magazine. Prove di ritorno di fiamma? “A piccoli passi forse…”, sussurrano i ben informati.

Totti e Ilary Blasi si sono incontrati in tribunale martedì scorso. Come è andata? Si sono stretti la mano in un clima disteso. Un gesto che ha sorpreso i presenti. Ci si aspettava un totale gelo e invece…

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono una coppia: a certificarlo anche una paparazzata che ha sorpreso i due piccioncini mentre si stavano baciando. Lei inoltre avrebbe confidato alle amiche che sarebbe cotta del nuovo compagno. A breve i due dovrebbero ufficializzare la love story pubblicamente.

Barbara d’Urso in trattative con Carlo Conti per sbarcare a Sanremo? Assolutamente no. Lo ha riferito Roberto Alessi, direttore di Novella2000. Il giornalista ha raccontato di aver sentito Conti che gli avrebbe confidato che la collega d’Urso non rientra nei suoi piani. La ‘latitanza’ dalla tv di ‘Barbarella’ è destinata a proseguire.

Andrea Giambruno, dopo essere stato lasciato da Giorgia Meloni, si è fidanzato con Federica Bianco. Peccato che pure lei, come sussurra Dagospia, lo abbia mollato, preferendo tornare con il suo ex, il deputato leghista Andrea Crippa. Meloni non ha degnato di una reazione la faccenda, ha altro a cui pensare.

Che effetto farebbe ad Elisabetta Gregoraci un matrimonio tra Flavio Briatore e un’altra donna? “Lo ammazzo”, ha tuonato in un fuorionda del suo sfortunato programma Questioni di Stile. La showgirl può comunque dormire sonni tranquilli, il manager ha assicurato che non ha alcuna intenzione di convolare a nozze. Anche perché, da quel che si sa, non è nemmeno fidanzato.

Gabriel Garko, ospite a Ciao Maschio, ha detto che non era sua intenzione fare coming out nel 2020, ma che si è ritrovato costretto a dichiararsi. Motivo? Altrimenti la notizia sarebbe stata fatta uscire da persone terze. Va bene tutto e crediamo al buon Gabriel. Una sola domanda? Era obbligatorio andare al GF e a Verissimo per uscire allo scoperto? Chiediamo perché Garko ha sostenuto che è molto riservato. Ma pare che, come fanno tanti, la riservatezza, davanti ai soldoni dei cachet, l’abbia mandata a farsi friggere.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno provando ad aver un figlio. Al momento si trovano ai Caraibi e la modella, ad una fan che le ha scritto su Instagram che la speranza è che tornino in tre dalla luna di miele, ha risposto piazzando un’emoj con le mani in preghiera. Dalla serie ‘work in progress…”

A proposito di Rodriguez, il magazine Nuovo sussurra che Belen e Stefano De Martino non vorrebbero divorziare. Motivo? “Separati sì, ma no al divorzio. Entrambi non si sono più rifatti una vita. Belen e Stefano lo sanno, sono fatti per stare insieme, lo dicono anche gli amici. Ci sono però ancora degli ostacoli da superare”.

Wanda Nara sempre più ‘loca’. La showgirl si è fidanzata ufficialmente con il rapper L-Gante e poi ha spu**anato e umiliato l’ex marito Mauro Icardi, postando delle chat private in cui il calciatore la prega di tornare da lui. Ecco il contenuto dei messaggi: “Il mio unico obiettivo è vivere la mia vita in pace, godermi la mia vita, godermi la mia famiglia, godermi i miei figli, godermi tutto ciò che abbiamo ottenuto e costruito in tutti questi anni. Nessuno ci ha mai regalato nulla…” E ancora: “Te lo ripeto di nuovo, voglio tutto questo insieme alla donna della mia vita, insieme alla donna che amo più di ogni altra cosa in questo mondo. Sei la mia debolezza, sei la mia forza, sei la mia bella principessa che amo e come ho promesso a tua nonna il giorno del nostro matrimonio, mi prenderò cura di te per sempre!”.