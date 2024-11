Giambruno lasciato dalla fidanzata attrice: lite e reazione di Meloni

Andrea Giambruno mollato dalla nuova fidanzata, colei che lo aveva stregato dopo che Giorgia Meloni gli aveva dato un benservito alla velocità della luce in seguito alla pubblicazione di Striscia la Notizia dei fuorionda ‘provoloni’ in cui si vedeva il giornalista in atteggiamenti dimenticabili con alcune sue colleghe. A raccontare i dettagli della vicenda è Dagospia che ha narrato che l’ex compagno della premier aveva iniziato una love story con la quarantenne Federica Bianco, attrice avvenente salentina con alle spalle qualche ruolo in tv nonché una relazione sentimentale con un big della Lega, ossia Andrea Crippa, il vice di Matteo Salvini. Attenzione a quest’ultimo perché, nello srotolarsi delle vicende, ha avuto un ruolo fondamentale. Ma si proceda con ordine.

Giambruno, spiffera Dagospia, ha vissuto un breve ma intenso “fuoco di Puglia”. Il gioco di parole è presto spiegato. Pare che il giornalista si sia preso una sbandata per la già citata Federica Bianco, originaria di San Pietro Vernotico (Brindisi). E la sbandata avrebbe trovato terreno fertile. Il tutto avrebbe avuto inizio nel corso dell’estate scorsa. Il 29 luglio, il quotidiano La Repubblica ha pubblicato uno scatto dell’ex compagno della Meloni con una attraente mora. Trattasi proprio della signora Bianco.

“Quel che è certo – riferisce ‘Dago’ -, è che quel maranza del “Giambru” è rimasto a lungo in Puglia: ad agosto, dopo una vacanza di 10 giorni insieme alla ex compagna, Giorgia Meloni, e alla figlia Ginevra, alla masseria Beneficio, ha prolungato le sue ferie“. Il giornalista avrebbe scelto di sostare di più nel Salento proprio per stare vicino alla nuova compagna. Una donna che ha anche avuto mire da attrice. E qualcosina ha fatto, avendo avuto delle piccole parti in La Squadra (2005), Vivere (2006-7), Don Matteo (2009), Ris (2010), e Squadra antimafia (2015). Tuttavia nel settore non ha mai sfondato.

Ma si torni al gossip rovente: prima di conoscere Giambruno, Federica è stata legata sentimentalmente al leghista Andrea Crippa. Terminato questo rapporto ecco spuntare nella sua vita l’ex della premier. I due, dopo essersi frequentati in Puglia, hanno continuato a vedersi tra Roma e Tivoli. Dagospia: “Il povero Giambruno è stato costretto per settimane a fare avanti e indietro con la sua Porsche verso Tivoli, dove vive la bella salentina. Un pendolarismo faticoso ma cosa non si fa per amore?!”

E poi che cosa è accaduto? Che Crippa, che dopo la fine del legame con la Bianco ha vissuto un flirt con la conduttrice Anna Falchi, sarebbe tornato a bussare alla porte dell’attrice che intanto aveva cominciato a vedere Giambruno. “Così, a quanto pare, il leghista e Federica Bianco si sono riavvicinati, lasciando solo soletto l’ammosciato Giambruno”, ha riportato malignamente ‘Dago’. E non è finita qui…

La lite nel locale Salotto 42

Si mormora che l’ex della Meloni non avrebbe preso per nulla bene il ritorno in love della donna con Crippa. E infatti “qualche giorno fa pare che ci sia stato un aspro battibecco tra Giambruno e la Bianco a Salotto 42, locale trendy a Piazza di Pietra a Roma”. Meloni ha avuto qualche particolare reazione innanzi a tutta questa vicenda? Pare di no. Se ne è rimasta zitta zitta. In effetti ha problemi ben più importanti a cui pensare. Ad esempio deve impegnarsi a mandare avanti un Paese. Mica il gossip!