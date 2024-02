Andrea Giambruno con la coda tra le gambe elogia l’ex. Il video

In occasione della presentazione del libro di Candida Morvillo, Andrea Giambruno ha espresso delle belle parole nei confronti dell’ex Giorgia Meloni.

Non è passato molto dalla fine della storia tra i due, quando la notizia dei video di Striscia la Notizia è spuntata come un fulmine a ciel sereno. Da allora sono stati molti i rumors circolati, anche se la coppia ha cercato di essere discreta il più possibile, sia per la figlia Ginevra, sia per la vita professionale della premier.

“Non ci sono misteri. Per me Giorgia è stata, è e sarà sempre la persona più importante della mia via. Questo a prescindere dal fatto che abbiamo fatto una famiglia insieme. Per me è una persona fantastica. Non ne ho parlato prima e non ne parlerò più“

Nonostante la fine non bella della relazione, comunque il giornalista ci ha tenuto a spendere delle parole dolci nei confronti dell’ex. Non ha però voluto aggiungere altro, poiché entrambi hanno cercato sempre di essere discreti. È cosa nota, però, che tra i due ad oggi c’è un bel rapporto, soprattutto perché stanno cercando di far crescere la bambina in un clima sereno. Dunque non mancano cene insieme e momenti di condivisione. Su se stesso invece ammette di aver fatto degli errori, ma sa di non essere perfetto e spera comunque di essere un buon esempio per Ginevra.

“Mi auguro che mia figlia mi possa giudicare per quello che sono. Ho cercato sempre di sollevarmi con grandissima onestà. Non sono un genio dell’amore, ma sono una persona perbene. Ci tengo a sottolinearlo. Ci sono persone che mi sono avverse, ma anche tante che mi hanno voluto bene“

Al tempo stesso ha però voluto sottolineare che non si sente un bravo padre e che, anzi, se Ginevra sta crescendo bene è grazie alla madre: “Io un bravo papà? Non per merito mio, spero che prenda dalla madre“.

Un Giambruno meno spavaldo di come lo abbiamo visto nei famosi video di Striscia. Sembra quasi voglia fare un passo indietro, cosciente della figuraccia che ha fatto a causa delle brutte immagini andate in onda. È anche conscio del ruolo importante che ricopre l’ex e che deve aiutarla a ricostruire una buona immagine, anziché aggiungere altra carne al macello. Certamente Giambruno, come lo abbiamo visto ora, appare totalmente diverso, magari la lezione gli è servita.

👀 Andrea #Giambruno di nuovo in pubblico. Il giornalista di Mediaset riappare in pubblico nel giorno di #SanValentino, coinvolto nella presentazione del libro "Sei un genio dell’amore e non lo sai – Amare e farsi amare in sei semplici passi".#politica #fratelliditalia #meloni pic.twitter.com/viPTVuJ5JI — Trend-Online (@TrendOnline) February 15, 2024

I video di Striscia e la separazione

A metà ottobre il tg satirico ha mandato in onda dei video del backstage del programma di Andrea, Il diario del giorno. Questi hanno segnato un cambio di vita per il giornalista. Le immagine diffuse non sono positive, anzi. Si vede lui che fa il piacione, spesso con battute volgari, alle assistenti presenti in studio, ma soprattutto si mostra come una persona un po’ presuntuosa.

Il giorno dopo la diffusione del video, Giorgia Meloni ha fatto un gesto inaspettato: ha annunciato pubblicamente la fine della storia con il padre di sua figlia. Le motivazioni non si conoscono ma questi fuorionda hanno senz’altro influito, soprattutto perché possono nuocere alla carriera istituzionale della premier.

A dargli il colpo di grazia poi è arrivata la comunicazione Mediaset: è stato licenziato dal programma che conduceva. A causa di quei video Giambruno si è ritrovato improvvisamente single e senza lavoro.