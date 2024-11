Cecilia Rodriguez, “ce la fai a restare incinta?” Sfogo e rivelazione

Prosegue la luna di miele di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, per festeggiare il matrimonio celebrato la scorsa estate si sono avventurati in un viaggio oltreoceano. Per il momento hanno visitato il Perù, per poi fare tappa a Miami e a Cap Juluca, un luogo da fiaba nei Caraibi sull’isola Anguilla. I due neo sposi stanno aggiornando quotidianamente i loro fan sulle esperienze vissute e sui posti che stanno visitando. Nelle scorse ore la sorella di Belen ha pubblicato degli scatti della sosta a Miami. Uno ha catturato l’attenzione di parecchi ‘seguaci’, quello in cui la si vede con indosso degli shorts mozzafiato a risaltare i suoi ‘ciapet’, per dirla alla Michelle Hunziker. Si è scatenato un vespaio tra i fan: da un lato chi si è complimentato per il fisico della 34enne, dall’altro chi l’ha ritenuta volgare. Ha poi tenuto banco la questione gravidanza: la coppia sta cercando di avere un figlio e qualcuno ha fatto girare le scatole all’argentina per via della poca delicatezza mostrata sul tema.

“Ce la fate a fare un figlio al posto di girare per il mondo?”, ha chiesto una utente maleducata. Secco lo sfogo di Cecilia: “Che cattiveria la tua!”. Altro commento indelicato piovuto sotto al post Instagram: “Io pensavo che aspettassi un figlio…”. “Non ancora, quindi ne approfitto”, la risposta della Rodriguez che ha quindi chiarito che, per ora, non c’è alcuna dolce attesa da annunciare. Però, poco dopo, a un altro followers ha lasciato intendere che sta provando a rimanere incinta. “Penso che tornerete in tre”, ha profetizzato un fan, con Cecilia che ha piazzato l’emoj delle mani giunte. Insomma, ‘work in progress’, l’idea di mettere su famiglia c’è e si starebbe tentando di realizzarla.

Tornando alla foto dei ‘ciapet’, alcuni followers hanno fatto incavolare la modella sudamericana. “Il senso di rovinare una foto con il c*lo di fuori”. “Non sempre si può capire tutto. Poi scusami, cosa volevi vedere, le palme?”, la risposta densa di sarcasmo della sorella di Belen. Altro graffio di un utente: “Non posso credere a come eri prima e come sei adesso”. “Io nemmeno, mi guardo e dico wow, bel cambiamento piccola Chechu”. Evidentemente l’influencer è più che appagata della sua estetica e della sua forma fisica.

Non è un mistero che i due neosposi abbiano il desiderio di avere un figlio. Loro stessi lo hanno confermato in diversi frangenti sia prima delle nozze, sia dopo. Non resta quindi che attendere che la natura faccia il suo corso. Prima o poi, il lieto annuncio dovrebbe arrivare!