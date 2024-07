Cecilia e Ignazio, in arrivo un figlio? La strana reazione e la terapia

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dopo il matrimonio si stanno godendo i primi giorni da marito e moglie. La sorella di Belen non ha mai smesso di tenere aggiornati i suoi fan sia prima che dopo le nozze. In queste ore, l’ex concorrente del GF Vip – dove ha conosciuto il suo neo marito – si svela rispondendo alle domande che gli utenti su Instagram le pongono. Chiaramente la maggior parte sono incentrate sul suo rapporto con Ignazio dopo il matrimonio. Non solo, tra le tante domande c’è anche quella legata ai figli. Cecilia e Moser non hanno mai nascosto il loro desiderio di diventare genitori.

“Stanotte ti ho sognata, eri incinta”, così un fan mostra la sua curiosità su una possibile gravidanza della Rodriguez dopo il matrimonio con Ignazio. Ebbene Cecilia spiazza di fronte a queste parole, in quanto non dà risposte concrete. Infatti, la sua è una strana reazione: pubblica una foto mentre fa una smorfia. La Rodriguez non appare infastidita di fronte a questa rivelazione del suo fan, anzi preferisce fare ironia. Nessuna risposta concreta, pertanto ora gli occhi sono puntati su di loro in queste settimane. Sono tanti i fan che non vedono l’ora di vedere Cecilia con un bel pancione in vista.

Intanto, la Rodriguez parla del matrimonio avvenuto lo scorso 30 giugno in Toscana, precisamente a Carmignano. Insieme appaiono più innamorati che mai e la sorella di Belen aggiunge che questo per lei rappresenta “un bel periodo di consapevolezza”. L’ex gieffina sottolinea di essere una donna sposata molto felice. In questi giorni, si sta riposando e sta tentando di recuperare le energie dopo mesi di preparativi. “Devo dire che ne è valsa la pena”, racconta, felice per come il matrimonio è stato celebrato e per i festeggiamenti.

Ora Cecilia e Ignazio si stanno godendo delle giornate da soli, di cui avevano tanto bisogno. L’influencer spiega che “è tutto molto bello”. Rispondendo sempre alle domande dei suoi fan su Instagram, la Rodriguez parla della terapia di coppia, che lei e Moser hanno deciso di intraprendere prima di arrivare al matrimonio. Innanzitutto, Cecilia conferma di aver scelto di fare questa esperienza, iniziata con un percorso personale. Dopo di che, hanno fatto qualche seduta insieme di terapia di coppia.

Per lei l’intero percorso è stato bellissimo, in quanto l’ha visto come una “terapia familiare”. Cecilia e Ignazio hanno lavorato insieme per riuscire a migliorarsi a vicenda. Vedendo i risultati ottenuti, la Rodriguez si sente di consigliare la terapia di coppia, facendo notare che “il dialogo è la cosa migliore per riuscire a superare tutto”. Ora non resta che attendere per scoprire cosa riserverà il futuro a questa coppia di neo sposi.