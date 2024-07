Cecilia Rodriguez contro l’ex Monte alle nozze: sgarro mai scordato

Sono i dettagli a fare la differenza. E uno, annidatosi nel discorso che Cecilia Rodriguez ha pronunciato durante il suo matrimonio con Ignazio Moser, non è passato inosservato. Il particolare tira in ballo nientepopodimeno che Francesco Monte, ex storico dell’argentina. Per chi non lo ricordasse, l’ex tronista di Uomini e Donne venne lasciato in mondovisione dalla modella sudamericana durante il Grande Fratello Vip 2. All’interno della Casa più spiata d’Italia conobbe proprio Ignazio: troppa l’attrazione, troppa la voglia di provare una nuova esperienza e troppa la voglia di libertà. Ecco, attenzione proprio al concetto di libertà perché in questa storia è fondamentale.

Il discorso di Cecilia Rodriguez al matrimonio

La sorella di Belen, nel suo superbo abito bianco, nel giorno del ‘grande passo’, si è rivolta in questi termini al neo marito:

“Non mi sono preparata un discorso e non sono brava a scrivere. Abbiamo sempre avuto il coraggio di dirci tutto guardandoci negli occhi nel bene e nel male. Grazie perché non hai mai voluto cambiarmi, mi hai accettata così come sono ed è la dimostrazione d’amore più grande che possa esistere. Mi hai insegnato tanto su questo, mi ami come sono, con i miei pregi e difetti”.

Un discorso centrato sull’accettazione senza riserve. Un dettaglio non da poco se si considera che uno dei motivi principali che spinsero Cecilia a lasciare Monte fu proprio una riflessione inerente al saper accettare una persona nel bene e nel male senza volerla cambiare. Fu la stessa argentina in passato a spiegare che con l’ex fidanzato ebbe più di qualche problema in merito a tale concetto.

“Io sono questa, quella che balla sui tavoli” spiegò Cecilia dopo che decise di troncare con l’ex tronista pugliese. Quindi aggiunse: “Anche io avevo cercato di cambiare di lui delle cose sbagliate, ma lui aveva deciso di cambiare aspetti del mio carattere che, invece, sbagliati non erano”. Anche nel corso del GF Vip 2, la modella sottolineò in più frangenti questo atteggiamento di Monte, sostenendo di amarlo ma che spesso si era ritrovata a sentirsi “in gabbia”. Va considerato che la Rodriguez ha avuto soltanto due grandi amori: appunto Monte, dal 2014 al 2018, e poi Ignazio.

Curioso notare che nel giorno del suo matrimonio, seppur senza citare direttamente l’ex fidanzato, abbia voluto evidenziare ciò che l’ha fatta innamorare di Moser e che invece l’ha fatta allontanare dal pugliese. Chissà cosa avrà pensato quest’ultimo nel leggere il discorso della neo sposa. Probabile che gli siano fischiate le orecchie e che abbia rivissuto una sorta di deja vu che lo ha fatto tornare con la mente a sei anni fa quando una love story andava in pezzi mentre un’altra vedeva la luce.