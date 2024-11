Alice Campello e Morata: famiglia ricomposta, foto e retroscena

Le incomprensioni, la differenza di vedute, il rapporto che negli anni è andato via via ad usurarsi, ma mai un tradimento: è il riassunto delle cause che hanno portato il matrimonio di Alvaro Morata e Alice Campello su un binario morto. Nei mesi scorsi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della loro separazione. Giovani, belli, sorridenti e 4 figli, parevano la coppia perfetta. E invece… La rottura è stata traumatica per i diretti interessati. Anche loro non potevano credere di arrivare a un simile epilogo. Ma nel prendere la decisione di dirsi addio, dettaglio non da poco, mai è mancato il rispetto reciproco.

Insomma, il rapporto non si è disintegrato del tutto come capita ad altri ex mariti e ad altre ex mogli. Per questo non è stato escluso che un ritorno di fiamma, dopo la tempesta, avrebbe potuto generarsi. Le foto pubblicate da Chi Magazine nelle scorse ore, oltre a una serie di retroscena interessanti, spingono a pensare che la supposizione di rivedere la coppia unita non è soltanto una fantasticheria.

Il settimanale, nell’ultimo numero in edicola, ha divulgato una serie di scatti in cui si vedono il calciatore del Milan e l’ex moglie assieme a Milano con i loro figli. La famiglia ricomposta è stata avvistata nel cuore del quadrilatero della moda dopo aver pranzato in zona Brera, al ristorante Casa Fiori Chiari. Quando sono usciti dal locale si sono concessi una passeggiata e poi sono saliti tutti su un van nero. Alice è scesa assieme ai figli ed è entrata nella casa che ha preso di recente in affitto, Alvaro è rimasto sul mezzo per farsi riaccompagnare nell’abitazione in cui dimora da solo.

Cosa sta succedendo tra Alice Campello e Alvaro Morata

Quindi? Che sta succedendo? ‘Operazioni di disgelo in corso’ viene da dire visto che i due ex coniugi hanno pure ripreso a seguirsi sui social e hanno ricominciato a trascorrere tempo assieme. Va anche aggiunto che la Campello ha preso casa in affitto a Milano per far sì che i figli possano vedere con costanza il papà. “Guardano di nuovo nella stessa direzione”, ha sussurrato Chi Magazine che ha inoltre sostenuto che ci sia in corso un riavvicinamento a piccoli passi per l’ex coppia.

Parlare in questo momento di ritorno di fiamma avvenuto è avventato e fuori luogo; parlare invece di prove generali di riavvicinamento no. Alcuni problemi di cuore non si possono aggiustare, altri sì. Chissà se Alvaro e Alice stanno provando a sistemare i loro…