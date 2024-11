Chiara Ferragni boom, ecco la pistola fumante: foto e fidanzamento

Non ci sono più dubbi: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, erede di casa Pirelli, sono una coppia. A certificarlo lo scatto pubblicato in esclusiva da “Il giornale d’Italia” che è entrato in possesso di una fotografia risalente alla notte di Halloween. Dall’immagine, scattata al Maka Loft di Milano, si vedono l’imprenditore e l’influencer cremonese baciarsi. Si tratta del primissimo bacio finito sui media dato dall’imprenditrice dopo la fine del matrimonio con Fedez. Si era anche mormorato nelle scorse settimane di una love story clandestina con Silvio Campara, ma, in riferimento a tale presunta liaison, mai sono uscite istantanee ‘compromettenti’. Con Provera invece sì. Si può ora dire con certezza che la Ferragni si è fidanzata.

Nell’immagine “si vedono i due appiccicati come adolescenti con gli ormoni su di giri”, il commento di Dagospia alla foto del bacio divulgata da “Il giornale d’Italia”. Il portale diretto da Roberto D’Agostino suggerisce inoltre di segnarsi la data del 12 novembre. Motivo? “Ci sarà Chiara alla presentazione del calendario Pirelli?”. Altrimenti detto, non si esclude che durante l’evento Giovanni e la Ferragni potrebbero decidere di presentarsi assieme e quindi ufficializzare la love story.

Da giorni si parla di un legame speciale. L’imprenditore e Chiara sono anche stati paparazzati a cena assieme e immortalati ad abbracciarsi in maniera intima. I ben informati hanno assicurato che qualcosa di importante stava nascendo. Mancava però la cosiddetta pistola fumante. Adesso c’è pure quella: il bacio! Viva l’amore!

Fedez in dolce compagnia a New York e le rivelazioni di Taylor Mega

E se la Ferragni ha definitivamente voltato pagina dopo la conclusione del suo matrimonio, lo stesso si può dire di Fedez. Lui ancor prima di lei, visto che ha trascorso l’estate ad inanellare flirt con diverse ragazze, senza preoccuparsi di nascondersi. L’ultima conquista l’ha fatta a New York dove è stato filmato in una discoteca mentre baciava con gran trasporto una giovane di cui non si sa l’identità.

I ‘Ferragnez’ sono inoltre stati commentatissimi di recente anche per via delle dichiarazioni rilasciate da Taylor Mega, la quale ha sostenuto che durante il matrimonio i due conducevano la vita di una ‘coppia aperta’. Chiara Ferragni ha smentito tale racconto. Mega ha controreplicato, precisando che lei parla perché conosce bene la situazione.