Bitter Sweet, anticipazioni dal 15 al 19 luglio: nuova vita per Nazli, Asuman si vendica

Anticipazioni prossima settimana Bitter Sweet: tre colpi di scena dal 15 al 19 luglio

Eccoci arrivati alle anticipazioni sulle puntate della prossima settimana di Bitter Sweet (dal 15 al 19 luglio). Come questa settimana che sta per volgere al termine, i colpi di scena saranno tanti perché ci stiamo avvicinando a un punto cruciale della soap opera turca in cui quasi tutti i nodi verranno al pettine. Partiamo subito dai tre eventi principali: l’aborto di Demet e le minacce di Asuman, il licenziamento di Nazli e l’apertura di un nuovo ristorante con la sua insegnante di giapponese, il fidanzamento di Fatos ed Engin. Veniamo ora ai dettagli.

Demet abortisce, Asuman si vendica: anticipazioni Bitter Sweet settimanali

L’aborto di Demet avverrà agli inizi della settimana in una clinica e sarà Asuman a spiarla per avere le prove della sua scelta; si tratta di una decisione che la donna ha dovuto prendere per non restare intrappolata in eterno in una vita, quella con Hakan, che sembra non appartenerle più e che avrà ripercussioni fortissime sugli sviluppi della soap: anche se non succederà in queste puntate infatti dopo che Hakan avrà minacciato di morte Demet scoprirà anche l’aborto perché Asuman glielo farà sapere tramite un pacco. Le due si erano messe d’accordo affinché Demet non facesse uscir fuori le foto che la incastrano e Asuman non parlasse della scelta di abortire: i patti non saranno rispettati, la reputazione di Nasli sarà messa fortemente a rischio, e Asuman si comporterà di conseguenza.

Anticipazioni Bitter Sweet dal 15 al 19 luglio: Nazli si licenzia, Ferit cede

Il secondo momento principale della soap opera turca riguarda le dimissioni di Nazli: la ragazza fuggirà da Ferit per un motivo ben preciso fino a quando non deciderà di allontanarsi definitivamente da lui pur amandolo; sorpresi dalla sua scelta, sia Ferit sia Deniz faranno il possibile per spingerla a cambiare idea ma lei non cederà. Aslan tuttavia ne sa una più del diavolo e, pensate un po’, farà valere una clausola del contratto secondo la quale se Nazli si fosse licenziata prima della scadenza avrebbe dovuto pagare 100mila lire; ecco che Nazli sarà costretta a lavorare da Ferit contro la propria volontà fino a quando lui, a seguito di un litigio con Deniz, deciderà di lasciarla andar via. Solo così potrà aprire un suo ristorante che però sarà costretta a chiudere – questo lo vedremo non la prossima settimana – dopo che Ferit scoprirà tutto su Asuman e sul suo comportamento scellerato.

Bitter Sweet anticipazioni della settimana: Fatos ed Engin si mettono insieme

L’ultimo avvenimento degno di nota riguarda Engin e Fatos che si sono messi assieme e potranno finalmente iniziare a costruire il loro futuro come una vera coppia. Al tempo stesso Demet cercherà di riconquistare Ferit ma non ha ancora capito che il cuore del suo ex compagno batte solo e soltanto per Nazli.