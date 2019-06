Bitter Sweet, anticipazioni 1-5 luglio: Ferit incastrato, vincono Hakan e Demet

Anticipazioni 1-5 luglio Bitter Sweet: Bulut protagonista della settimana

Non ci sarà pace per Ferit e Nazli a Bitter Sweet nelle puntate che vanno dall’1 al 5 luglio, almeno stando alle anticipazioni ufficiali sulla prossima settimana. Anzitutto, come vi avevamo anticipato sin dagli inizi della soap opera turca, i telespettatori scopriranno che a manomettere la macchina dei genitori di Bulut è stato Hakan perché interessato ad appropriarsi assieme a Demet delle azioni del bambino dopo averne ottenuto l’affido. E sarà proprio sulla custodia del piccolino che si baserà gran parte delle nuove puntate di Bitter Sweet; ricordiamo che dalla decisione del giudice dipende la carriera di Ferit e soprattutto la sua vita privata. Ma veniamo al dunque.

Bulut affidato a Demet e Hakan: le ultime anticipazioni settimanali su Bitter Sweet

Vi diciamo subito che alla fine Hakan e Demet avranno la meglio perché il cattivo della serie organizzerà un piano per incastrare Ferit e farlo passare per un donnaiolo: dopo aver scattato delle foto a lui e Nazli infatti contatterà un’amica del manager per convincerla a uscire con lui e fare altri scatti; alla vista del materiale, il giudice, dalla parte di Hakan sin dall’inizio del processo, deciderà di affidare definitivamente Bulut a Demet. Questo contro la volontà del bambino che infatti una volta scapperà di casa, causando seri problemi a Nazli nelle puntate successive, e più volte chiederà a Ferit e alla sua amata di non lasciarlo più solo. Un vero affronto per la zia che – come ormai saprete – è stata la donna del manager per molto tempo.

Bitter Sweet anticipazioni dettagliate: Nazli e Ferit sempre più vicini

Nelle puntate della prossima settimana ci sarà anche spazio, ovvisamente, per un po’ di risate: Alya dovrà tenere un concerto ma Ferit non potrà andarci perché influenzato; Nazli deciderà perciò di assisterlo ma resterà bloccata in casa con lui, così come resteranno bloccati anche Fatos ed Engin il giorno dopo in ascensore. Nessuna love story all’orizzonte però, non correte: sembra infatti che il rapporto tra le due future coppie non sia ancora pronto al decollo, e in effetti il primo grande passo da parte di Ferit avverrà tra non poche puntate, quando bacerà Nazli senza farla parlare e la rincorrerà continuamente dopo che questa deciderà di mettere un punto a tutto a causa di un motivo ben preciso. Vi abbiamo spiegato tutto negli approfondimenti che vi abbiamo linkato: siate certi di non perdervene neanche uno perché la soap opera turca vi riserverà molti colpi di scena.

Anticipazioni Bitter Sweet settimana 1-5 luglio: il piano di Demet fallisce ma Nazli è in difficoltà

Sempre la prossima settimana vedremo Nazli alle prese con il segreto di Asuman: gelosa della ragazza e dopo il gran rifiuto che le ha servito, Demet invierà a Ferit una lettera con cui intende rivelargli chi ha scattato le foto; Asuman riuscirà ad avvisare Nazli giusto in tempo, anche se è evidente che la cuoca non se la stia passando per niente bene a causa di questa bugia, e il malore che ha avuto lo dimostra con evidenza. Ciò non toglie che a Nazli Ferit piaccia tantissimo, e questo diverrà sempre più chiaro a tutti i protagonisti della serie, tranne a Deniz che invece lo scoprirà molto più tardi e a un certo punto darà di matto mettendo seriamente a rischio la carriera di Ferit a seguito di una decisione scellerata. Queste le anticipazioni settimanali su Bitter Sweet; per gli altri approfondimenti leggete pure il nostro speciale sulla soap opera turca. Buona visione!