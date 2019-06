Bitter Sweet anticipazioni, il gran rifiuto di Nazli e la reazione di Ferit

Anticipazioni Bitter Sweet, Demet tenta Nazli sfruttando Bulut

Eccoci arrivati alle anticipazioni su Bitter Sweet che riguardano un momento particolare della soap opera turca in cui le protagoniste saranno Nazli e Demet. Ci riferiamo esattamente ai fatti che accadranno non questa settimana ma la prossima, quindi quella del 24 giugno, in cui assisteremo a un gran rifiuto da parte della cuoca aspirante ristoratrice che non farà altro che rendere Demet più nervosa e indisposta nei suoi confronti. Di cosa parliamo esattamente? Non abbiate fretta: prima permetteteci di ricapitolare quanto è accaduto sinora perché magari avete perso alcune puntate e per questo qualcosa potrebbe non esservi del tutto chiaro.

Bitter Sweet anticipazioni turche, una decisione difficile per Nazli

Questa settimana vedremo Demet prendere in affido Bulut dopo che al giudice è arrivata la foto di un documento molto importante che gli ha facilitato la decisione: questa foto è stata scattata da una persona molto vicina a Nazli, che purtroppo ha commesso il grave errore di non rispettare l’ordine di Ferit di non far entrare nessuno in casa. Il piano di Demet si sta perciò pian piano realizzando perché ora che ha il bambino con sé potrà non solo subentrare nelle azioni di Bulut ma anche riavvicinarsi a Ferit (sì, se avete seguito le nostre anticipazioni turche saprete senza dubbio che i due sono stati insieme). Demet però non può nulla contro l’affetto che Bulut prova per Nazli, ed è per questo che invece di ordire trame contro di lei ha deciso di offrirle di lavorare a casa sua: si conclude così l’ultima puntata di questa settimana e inizierà proprio dalla decisione di Nazli la prima della prossima. Cosa deciderà la ragazza?

Anticipazioni Bitter Sweet: Ferit felice per la scelta di Nazli

La risposta non è del tutto scontata perché da una parte c’era Bulut con i suoi occhioni nostalgici, dall’altra Ferit che ha palesemente bisogno della ragazza in questo periodo così difficile. Ebbene Nazli deciderà di non andare a lavorare e di continuare a seguire Bulut giorno dopo giorno lontana dalla casa di Demet e Hakan. Un rifiuto che è solo uno dei tanti gesti che allontaneranno la coppia che rischierà persino la vita, visto che a uccidere i genitori del piccolo è stato proprio Hakan, il quale sembra intenzionato a far fuori anche loro due. Le anticipazioni su Bitter Sweet solo per il momento terminano qui; se volete leggere altro sulle altre vicende della soap opera seguite questo link al nostro approfondimento.