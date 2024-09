Belen e Clio in pace con gli ex, Salemi beffata: chicche di gossip

Diva e Donna ha sganciato una bomba, lasciando intendere che la 49enne Antonella Mosetti avesse una liaison con Niccolò Bettarini, 25 anni e figlio di Stefano, con il quale la showgirl ebbe un flirt 17 anni fa. L’indiscrezione ha però trovato la secca smentita della diretta interessata che su Instagram ha dichiarato: “Non trovo carino dire cose in più altrimenti le persone ci sguazzano dentro e non è carino nei confronti di chi vive certe situazioni. Ma smentisco tutto quello che sta uscendo, non ha senso nulla”.

Stefano De Martino, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Affari Tuoi, ha, tanto per cambiare, dovuto rispondere a una domanda su Belen Rodriguez. Che rapporti ha oggi con l’ex moglie? “Cordiali, va tutto benissimo, la saluto e mi risponde sempre”. Il conduttore campano è sempre diplomatico. Si attende la versione della modella argentina che non è detto che combaci con quella dell’ex marito.

Sempre a proposito dell’aitante campano. Mesi fa il suo amico del cuore Marcello Sacchetta si era lamentato, spiegando di aver chiamato al telefono più volte De Martino senza mai ricevere risposta. Si era mormorato di un’amicizia al capolinea. Nulla di tutto questo: i due giovanotti si sono incontrati di recente negli studi Rai e hanno riso come ai vecchi tempi.

Tony Effe e Giulia De Lellis paparazzati nuovamente assieme dal magazine Chi. Pare che l’amicizia si sia evoluta in qualcosa di più serio. L’amore è bello finché dura…

Fabrizio Corona in vena di sparate. Sul suo sito, Dillinger News, ha riportato una testimonianza sbilenca di una persona che ha sostenuto che Alice Campello ha tradito Morata con Andrea Iannone. L’influencer ha smentito alla velocità della luce, Iannone manco si è degnato di prestare attenzione alla vicenda.

Clio MakeUp e l’ex marito Claudio Midolo sono andati assieme a Parigi, con le figlie. Dopo la separazione sono rimasti in ottimi rapporti. I fan, vedendoli nella città dell’amore, hanno già iniziato a immaginare il ritorno di fiamma… Chi vivrà, vedrà.

Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini sono marito e moglie. Il matrimonio, officiato da Alberto Matano, si è svolto in Maremma, nel resort esclusivo Andana, uno dei locali gestiti dal cuoco. Viva gli sposi!

Pare che Giulia Salemi sia incinta di una femminuccia. A rivelarlo (forse) per sbaglio è stata mamma Fariba Tehrani che su Instagram ha mostrato la cameretta destinata al bebè. Si è notato che domina il colore rosa. Se uno più uno fa due, ‘Giulietta’ aspetta una bimba.

Alena Seredova è tornata a parlare di Buffon e, senza troppo girarci attorno, ha spiegato che non lo perdonerà per quel che le ha fatto (la tradì con Ilaria D’Amico).

Naomi Campbell sposa in gran segreto. Il “sì” al produttore Mohammed Al Turki sarebbe arrivato a bordo di un super yacht al largo di Dubai.