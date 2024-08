Salemi, la mamma sbaglia e svela il sesso del bimbo, che spoiler!

Ebbene sì, non è sempre facile mantenere un grosso segreto come il sesso del primo nipotino in arrivo. E a volte si sbaglia, anche quando tua figlia è un’amatissima vip italiana che vuole tenere nascosto se il nascituro sarà maschio è femmina. Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi si sarebbe lasciata sfuggire un dettaglio che ha subito creato hype tra i fan dei Petrelli, i quali nell’ultimo periodo sono entrati nel cuore del pubblico italiano dopo l’annuncio della gravidanza dell’ex gieffina. Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi hanno fatto di tutto per mantenere il segreto sul sesso del piccolo o della piccola, ma qualcosa è andato storto su Instagram, dove la mamma di lei si sarebbe sbottonata un po’ troppo.

Giulia Salemi aspetta un maschio o una femmina? La mamma di lei svela tutto

Fariba Tehrani, anche lei seguitissima sui social per via del rapporto speciale con Giulia Salemi, ha voluto pubblicare alcune foto della nuova cameretta del neonato, peccato che gli utenti, veri e propri “occhi di lince“, abbiano subito beccato un particolare che lascia poco spazio a dubbi. In effetti, i colori della stanza sono tutti sui toni del rosa, del bianco e del marrone antico.

E se è vero che i colori non hanno nulla a che fare col genere, è vero anche che questo è un dettaglio che pare spoilerare qualcosa in più sulla figlia dei Pretelli. La scelta dei colori non è di certo un indicatore fondamentale, ma la maggior parte dei follower si è concentrato su questi elementi d’arredo, convincendosi che il neonato sarà una femminuccia. Che la mamma di Giulia Salemi lo abbia fatto di proposito o meno ancora non si sa! Effettivamente potrebbe essere stata un’altra delle mosse della coppia social per svelare a poco a poco i misteri intorno alla gravidanza.

Intanto, Pierpaolo e la sua Giulia si godono le vacanze al mare, pubblicando di tanto intanto tenerissimi video che fanno letteralmente impazzire i fan. Di certo, guardando le foto della cameretta viene subito da pensare ad una figlia femmina: nessun accenno al blu o alle macchinine. Tanti invece i fiocchi, le lune e gli elementi in legno che ricordano bacchette magiche e finte cucine per bambini, con tanto di cuscini a terra a forma di fiore. Non dimentichiamo poi i vestiti da bambina che si vedono nel reel pubblicato dalla madre: splendide vestine in tulle bianche che compaiono sullo sfondo. Insomma, è chiaro!