“Rapporti con Belen?” Parla Stefano De Martino: la verità inattesa

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si parlano ancora? In che rapporti sono rimasti dopo essersi separati la scorsa estate? La rottura, stavolta, sembra definitiva. Non ci sarebbe spazio per alcun ritorno di fiamma. Qualche mese dopo il crac d’amore, la modella argentina è piombata nello studio di Domenica In e a Mara Venier ha confidato di essere stata tradita ripetutamente dall’ex marito. A detta sua, la cosa meno grave del suo matrimonio. Cosa c’è di peggio? Sentirsi abbandonate mentre si sta passando una forte depressione. La Rodriguez ha accusato anche di ciò De Martino. Il conduttore, nel corso della conferenza stampa di Affari Tuoi, ha parlato per la prima volta dei rapporti attuali con l’ex moglie. Ed ha sorpreso un po’ tutti.

Stefano De Martino e il legame con Belen all’insegna della cordialità

“Il mio rapporto con Belen? Devo dire la verità, va tutto benissimo, la saluto e lei risponde sempre, quindi tutto bene”. Così De Martino che, con la Rodriguez, anche per necessità, continua a sentirsi per la gestione del figlio Santiago. “Abbiamo una relazione molto tranquilla come due genitori separati e cordiali. Quindi va bene e non ci sono problemi”, ha aggiunto il conduttore Rai. Dopo la tempesta sentimentale sarebbe quindi tornato il sereno. L’amore quello no, non è tornato. Il rispetto sì (forse). Sarebbe interessante ascoltare l’altra campana sulla questione, cioè la versione di Belen che, a differenza dell’ex De Martino, non è sempre diplomatica, nel bene e nel male.

A distanza di più di un anno dalla separazione, la vita dei due ex coniugi è cambiata parecchio. Stefano non si è più legato ad alcuna persona (i ben informati assicurano che le ‘amiche speciali’ non gli mancano, ma che non ha intenzione in questo momento di imbastire situazioni serie). Quasi ogni sua energia è dedicata al lavoro e al figlio Santiago.

Per quel che riguarda Belen, invece, si è prima legata all’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, poi a quello di origine siciliana Edoardo Angelo Galvano. Con quest’ultimo, nonostante il gossip abbia sussurrato di una presunta rottura recente, pare che la love story sia ancora in corso. L’uomo è stato invitato anche al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, evento celebrato lo scorso luglio. Belen, dopo un anno di stop dalla tv, tornerà a breve a lavorare per il piccolo schermo nella scuderia Discovery.