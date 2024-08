De Martino e Sacchetta, fine amicizia? L’incontro, come è andata

Nelle scorse settimane Marcello Sacchetta, che per anni ha condiviso una ferrea e fraterna amicizia con Stefano De Martino, ha rivelato di non sentire da tempo il conduttore campano. Nel raccontare la vicenda ha aggiunto che ha provato a chiamarlo in diversi frangenti, senza però mai ottenere risposta. Alla luce di ciò ha spiegato di non avercela a morte con l’ex marito di Belen Rodriguez, ma che lui crede che se c’è un’amicizia forte condivisa, nonostante i tanti impegni personali e professionali, il tempo per ‘esserci’ lo si trova. Insomma, una stoccata a tutti gli effetti.

Il ballerino ha parlato dei rapporti altalenanti con De Martino lo scorso maggio. E Stefano come ha reagito? Pubblicamente non ha mai affrontato l’argomento. Amicizia quindi al capolinea? No. Nelle scorse ore Sacchetta, tra le sue Storie Instagram, ha fatto sapere di aver incontrato il compagno di tante avventure, lasciando intendere che il rapporto non si è concluso.

In particolare Marcello ha pubblicato una fotografia in cui lo si vede con De Martino negli studi Rai. Uno scatto in cui entrambi sorridono e impreziosito da una simpatica didascalia riferita alla nuova esperienza professionale di Stefano, ossia la conduzione del popolare quiz show di Rai Uno che fu di Amadeus. “E mò so Affari tuoi”, ha scritto il danzatore, immortalando il suo sorriso e quello dell’amico. Se una crisi c’è stata, è rientrata. I due ex allievi di Amici di Maria De Filippi continuano a sostenersi a vicenda.

A proposito di legami personali altalenanti, nei giorni scorsi, proprio durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Affari Tuoi, De Martino ha anche parlato per la prima volta dei rapporti attuali con l’ex moglie Belen Rodriguez, con la quale ha avuto un figlio, Santiago. Dunque? Come stanno le cose? Il conduttore ha rivelato di avere rapporti civili, che con la modella c’è rispetto e che il clima è disteso. Le sue parole, al momento, non sono state commentate dalla diretta interessata che non è da escludere che possa avere una versione differente rispetto a quella dell’ex marito.